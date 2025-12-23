El regreso: Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron una nueva alianza

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, sellaron una nueva alianza que marca el regreso del jefe comunal al Frente Cambia Mendoza.
"Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad", comunicó el Gobernador a través de sus redes sociales.
"Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno. Esa es exactamente la forma en que gestionamos la provincia y donde encontramos una coincidencia clara" - Alfredo Cornejo.
Acompañado de una fotografía donde los representantes sellan el acuerdo estrechándose las manos, Cornejo publicó: "En Luján de Cuyo competiremos juntos en alianza con La Libertad Avanza, departamento en el que demostró que se puede administrar bien, cumplir con las funciones esenciales de un municipio y al mismo tiempo, innovar, ser eficientes y elevar la vara de la gestión pública".
La alianza no fue una sorpresa dado que ya se rumoreaba un acuerdo de cara a las elecciones. "Los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo", expresó el intendente.
"Las transformaciones nacen de la gestión, el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad" - Esteban Allasino.
Además, el intendente indicó: "Orden y previsibilidad para seguir con la transformación más importante de la historia de Luján de Cuyo".