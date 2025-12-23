23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Frente Cambia Mendoza

El regreso: Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron una nueva alianza

El gobernador comunicó un nuevo acuerdo de cara a las próximas elecciones de febrero. Qué dijo Alfredo Cornejo.

Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, sellaron una nueva alianza que marca el regreso del jefe comunal al Frente Cambia Mendoza.

"Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad", comunicó el Gobernador a través de sus redes sociales.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Allasino vuelve a Cambia Mendoza rumbo a 2026 El gobernador Alfredo Cornejo @alfredocornejo le dio la bienvenida a Esteban [email protected] a quien se reincorpora al Frente Cambia Mendoza de cara a las elecciones de febrero de 2026. Destacó que su regreso no es oportunista, sino una decisión coherente con una forma de gobernar y con lo que hoy demanda la sociedad. En Luján de Cuyo competirán en alianza con La Libertad Avanza Gestión eficiente, innovación y servicios esenciales Coincidencia en una misma visión de gobierno Escenario electoral en construcción para 2026 “Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno”, remarcó Cornejo. Leé la nota completa en sitioandino.com #CambiaMendoza #EstebanAllasino #AlfredoCornejo #LujánDeCuyo #Elecciones2026 #Mendoza"
View this post on Instagram

"Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno. Esa es exactamente la forma en que gestionamos la provincia y donde encontramos una coincidencia clara" - Alfredo Cornejo.

Acompañado de una fotografía donde los representantes sellan el acuerdo estrechándose las manos, Cornejo publicó: "En Luján de Cuyo competiremos juntos en alianza con La Libertad Avanza, departamento en el que demostró que se puede administrar bien, cumplir con las funciones esenciales de un municipio y al mismo tiempo, innovar, ser eficientes y elevar la vara de la gestión pública".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2003558720689582448?s=48&partner=&hide_thread=false

Qué dijo Esteban Allasino

La alianza no fue una sorpresa dado que ya se rumoreaba un acuerdo de cara a las elecciones. "Los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo", expresó el intendente.

"Las transformaciones nacen de la gestión, el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad" - Esteban Allasino.

Además, el intendente indicó: "Orden y previsibilidad para seguir con la transformación más importante de la historia de Luján de Cuyo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanallasino/status/2003556352699064351&partner=&hide_thread=false

