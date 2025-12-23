El regreso: Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron una nueva alianza

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo , Esteban Allasino , sellaron una nueva alianza que marca el regreso del jefe comunal al Frente Cambia Mendoza .

"Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino , que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad", comunicó el Gobernador a través de sus redes sociales.

Inversión millonaria Obras clave en San Rafael: financiamiento conjunto del Gobierno y el Municipio para redes de agua y electricidad

"Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno. Esa es exactamente la forma en que gestionamos la provincia y donde encontramos una coincidencia clara" - Alfredo Cornejo.

Acompañado de una fotografía donde los representantes sellan el acuerdo estrechándose las manos, Cornejo publicó: "En Luján de Cuyo competiremos juntos en alianza con La Libertad Avanza , departamento en el que demostró que se puede administrar bien, cumplir con las funciones esenciales de un municipio y al mismo tiempo, innovar, ser eficientes y elevar la vara de la gestión pública".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2003558720689582448?s=48&partner=&hide_thread=false Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad.… pic.twitter.com/FIIh6USd0G — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 23, 2025

Qué dijo Esteban Allasino

La alianza no fue una sorpresa dado que ya se rumoreaba un acuerdo de cara a las elecciones. "Los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo", expresó el intendente.

"Las transformaciones nacen de la gestión, el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad" - Esteban Allasino.

Además, el intendente indicó: "Orden y previsibilidad para seguir con la transformación más importante de la historia de Luján de Cuyo".