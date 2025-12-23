Por qué Cornejo puso a Guaymallén como ejemplo y apuró a los demás intendentes

El intendente Marcos Calvente y el gobernador Alfredo Cornejo firmaron el convenio para que Guaymallén se sume al Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo aprovechó la firma del convenio que integra a Guaymallén al Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza para darle un "reto" al resto de los intendentes. El mandatario destacó al único intendente que avanzó con la adhesión a la app "Mendoza x Mi" y reclamó que el resto deje de demorar su incorporación al sistema provincial de digitalización.

Guaymallén se convirtió así en el primer municipio en sumarse de manera efectiva al modelo de Ciudadanía Digital de Mendoza, a través de la plataforma Mendoza por Mí (MxM). Para Cornejo, ese dato no es menor: mientras la ley invita a todos los departamentos a adherir, solo Marcos Calvente dio el paso.

Inversión millonaria Obras clave en San Rafael: financiamiento conjunto del Gobierno y el Municipio para redes de agua y electricidad

“Los municipios tienen la posibilidad de sumarse y no lo han hecho” , deslizó el mandatario, al remarcar que el Estado provincial pone la herramienta a disposición de forma gratuita y con asistencia técnica incluida.

El acuerdo permitirá que los vecinos de Guaymallén realicen trámites municipales desde la misma aplicación provincial, utilizando herramientas como la Identidad Digital Única, el Portadocumento Digital Ciudadano y la Casilla Digital de Notificaciones.

El objetivo es reducir la presencialidad, evitar la duplicación de documentación y agilizar gestiones cotidianas.

Para Cornejo, el caso Guaymallén expone una contradicción que busca corregir: la proliferación de aplicaciones y plataformas distintas según el organismo. “Tener una app para cada cosa es incómodo para el ciudadano; todo debería estar junto en el mismo lugar”, insistió, al justificar la necesidad de un sistema integrado.

El apuro al resto de los intendentes

El gobernador respaldó su reclamo con datos concretos: uno de cada siete mendocinos mayores de 18 años ya descargó Mendoza por Mí y la plataforma procesa más de un millón y medio de trámites mensuales. Aun así, consideró que el nivel de adopción debe crecer y que eso depende, en gran parte, de que más organismos y municipios se incorporen.

Cornejo extendió la convocatoria no solo a los departamentos que aún no adhirieron, sino también a otros actores clave como Irrigación y el Poder Judicial, con el objetivo de sumar trámites masivos y evitar que los ciudadanos deban peregrinar entre oficinas.

23 de Diciembre de 2025, Mendoza X mi, aplicación oficial, Marcos Calvente, intendente Guaymallén, Alfredo Cornejo, Facundo Biffi Foto: Cristian Lozano

Una decisión para el vecino

Calvente destacó que la integración con Mendoza por Mí permite “hacer la vida más fácil al vecino”, al posibilitar trámites virtuales y a distancia.

Además, subrayó que la modernización no se limita a sumar tecnología, sino que implica revisar y simplificar procedimientos administrativos y marcos normativos.