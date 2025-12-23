23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
POLÉMICA

Enojo en ascenso: Alfredo Cornejo tildó de "injusto e ingrato" a Sturzenegger

El gobernador Alfredo Cornejo cuestionó al ministro nacional por comparar a la industria vitivinícola con la AFA y le pidió derogar la eliminación del CIU.

Fuerte enojo de Cornejo con Sturzenegger por sus dichos sobre la vitivinicultura.

Fuerte enojo de Cornejo con Sturzenegger por sus dichos sobre la vitivinicultura.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

El gobernador Alfredo Cornejo expresó este martes su malestar con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; luego de que el funcionario de Javier Milei despotricara contra la industria vitivinícola mendocina y la comparara con el "Chiqui" Tapia, en medio del escándalo que sacude a la AFA.

Lee además
La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
IMPULSO AL TURISMO

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
Cuántos eventos por año prevé el Gobierno que se podrán realizar en el Aconcagua Arena Estadio Cerrado bajo gestión privada
Avanza la privatización

Cuántos eventos por año prevé el Gobierno que se podrán realizar en el Aconcagua Arena bajo gestión privada

El gobernador calificó de "injusto e ingrato" el posteo del funcionario nacional, y lo "invitó" a derogar la norma que elimina el CIU.

En un texto publicado en redes sociales, el funcionario equiparó esta movida con la resistencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ante la posibilidad de que los clubes adopten la figura de sociedades anónimas. “No querían que los socios pudieran elegir”, afirmó Sturzenegger, sugiriendo que detrás de estas demandas se esconden intereses sectoriales que temen la profesionalización y la libertad económica.

ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN", dijo Federico Sturzenegger acrecentando el malestar del sector e -incluso- del propio gobierno de Mendoza. Cabe recordar el que el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, cuestionó al funcionario nacional.

federico sturzenegger.jpeg
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Sturzenegger insistió en que el CIU no funciona como un mecanismo de control, trazabilidad y genuinidad del producto al llegar al mercado, sino que “en cualquier industria, los actores querrían esa información para facilitar el control y la cartelización”, argumentó, insinuando prácticas anticompetitivas que, según él, la desregulación busca desmantelar.

El enojo de Alfredo Cornejo: "Injusto e ingrato"

"Creo que está equivocado Sturzenegger. Es injusto el tweet comparándolo con Tapia. Y por otra parte, yo me anticipé a lo de Tapia, así que otra vez paso adelante", dijo frente a la pregunta de la prensa en Casa de Gobierno.

"La actividad vitivinícola está muy dividida en Argentina y Mendoza. Sin embargo, unánimemente han apoyado la regulación del gobierno nacional que ha liderado Sturzenegger. Una sola medida no ha apoyado la industria agrícola, de 900 reformas. Así que compararlo con Tapia no solo que es injusto, sino que es ingrato". señaló Cornejo.

"Es contradictorio con toda la política que ha tenido el gobierno -que es pragmática- y que yo apoyo", ratificó Cornejo sobre su cercanía al gobierno de Milei.

"Los invito a derogar esa resolución y le mandé una nota oficial al ministro Sturzenegger pidiéndole que mantenga el CIU".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cecizabalao/status/2003469839046967367&partner=&hide_thread=false

"Una sola cosa que se le pide y que se lo pide unánimemente el Gobierno y el sector vitivinícola, creo que debería acceder a eso. Tiene operatividad el primero de enero y además hay un un recurso presentado en la Justicia Federal. No era necesario llegar a la justicia, pero el ministro no acepta lo que unánimemente se le ha dicho", sostuvo.

El eje de la polémica

La desregulación vitivinícola, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y normativas complementarias, eliminó una serie de regulaciones “que asfixiaban a la industria: trámites innecesarios, obligaciones burocráticas e injerencias que, según el ministro, generaban oportunidades de corrupción”, argumentaron desde la Nación.

Entre las novedades clave figura la opcionalidad del CIU, un documento que registra la entrada de uva a las bodegas y que hasta ahora era obligatorio. “El 45% de los productores no lo usaban de todos modos”, explicó Sturzenegger, justificando la medida como un alivio para quienes no requieren trazabilidad formal.

Esto fue pese a la negativa del sector vitivinícola y del gobierno de Mendoza, que reclamaban que se sostuviese. Ante la respuesta de Sturzenegger de avanzar de todas formas con esto, la Asociación de Viñateros recurrió al Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, para garantizar la continuidad de la obligatoriedad del certificado.

Temas
Seguí leyendo

La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Inversión estratégica en Mendoza: Cornejo vuelca U$S 25 millones del Resarcimiento al turismo

El "palo" de Cornejo a la oposición para justificar la alianza con el PRO en Mendoza

Qué dijo Cornejo sobre el proyecto de Ley de Glaciares enviado al Congreso

Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos"

Nuevo centro de monitoreo en Luján de Cuyo: cómo operará el sistema integrado al 911

Cornejo respaldó el Jury contra el juez Sarmiento: "No contribuye a la seguridad"

Cornejo le abrió la puerta al retorno de las PASO en 2027

LO QUE SE LEE AHORA
El Municipio sureño implementará una tasa para compensar la baja de recaudación (imagen ilustrativa) video
Sigue el debate en el Sur

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
IMPULSO AL TURISMO

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe 
Investigación

Colapsó un techo metálico en Maipú y siete personas resultaron heridas

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Te Puede Interesar

Fuerte enojo de Cornejo con Sturzenegger por sus dichos sobre la vitivinicultura.
POLÉMICA

Enojo en ascenso: Alfredo Cornejo tildó de "injusto e ingrato" a Sturzenegger

Por Cecilia Zabala
El Gobierno de Mendoza reasignó fondos para garantizar el transporte público.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza reasignó fondos para "garantizar" el transporte público: cuánto dinero destinó

Por Florencia Martinez del Rio
La pirotecnia está prohibida en Mendoza por razones de salud y seguridad.
Prevención

El Gobierno llama a celebrar sin pirotecnia y recuerda que está prohibida en todo Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad