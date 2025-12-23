Enojo en ascenso: Alfredo Cornejo tildó de "injusto e ingrato" a Sturzenegger

El gobernador Alfredo Cornejo expresó este martes su malestar con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger ; luego de que el funcionario de Javier Milei despotricara contra la industria vitivinícola mendocina y la comparara con el "Chiqui" Tapia, en medio del escándalo que sacude a la AFA.

Días atrás, el ministro nacional publicó un fuerte posteo en redes sociales , en el que cuestionó a la Asociación de Viñateros de Mendoza por su presentación judicial para revertir la opcionalidad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) , una medida incluida en el reciente proceso de desregulación de la vitivinicultura que comenzará a regir el 1 de enero .

El gobernador calificó de "injusto e ingrato" el posteo del funcionario nacional, y lo "invitó" a derogar la norma que elimina el CIU.

En un texto publicado en redes sociales , el funcionario equiparó esta movida con la resistencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia , ante la posibilidad de que los clubes adopten la figura de sociedades anónimas . “No querían que los socios pudieran elegir”, afirmó Sturzenegger, sugiriendo que detrás de estas demandas se esconden intereses sectoriales que temen la profesionalización y la libertad económica .

ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN", dijo Federico Sturzenegger acrecentando el malestar del sector e -incluso- del propio gobierno de Mendoza. Cabe recordar el que el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, cuestionó al funcionario nacional.

federico sturzenegger.jpeg Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Sturzenegger insistió en que el CIU no funciona como un mecanismo de control, trazabilidad y genuinidad del producto al llegar al mercado, sino que “en cualquier industria, los actores querrían esa información para facilitar el control y la cartelización”, argumentó, insinuando prácticas anticompetitivas que, según él, la desregulación busca desmantelar.

El enojo de Alfredo Cornejo: "Injusto e ingrato"

"Creo que está equivocado Sturzenegger. Es injusto el tweet comparándolo con Tapia. Y por otra parte, yo me anticipé a lo de Tapia, así que otra vez paso adelante", dijo frente a la pregunta de la prensa en Casa de Gobierno.

"La actividad vitivinícola está muy dividida en Argentina y Mendoza. Sin embargo, unánimemente han apoyado la regulación del gobierno nacional que ha liderado Sturzenegger. Una sola medida no ha apoyado la industria agrícola, de 900 reformas. Así que compararlo con Tapia no solo que es injusto, sino que es ingrato". señaló Cornejo.

"Es contradictorio con toda la política que ha tenido el gobierno -que es pragmática- y que yo apoyo", ratificó Cornejo sobre su cercanía al gobierno de Milei.

"Los invito a derogar esa resolución y le mandé una nota oficial al ministro Sturzenegger pidiéndole que mantenga el CIU".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cecizabalao/status/2003469839046967367&partner=&hide_thread=false Alfredo Cornejo calificó de “injusto e ingrato” el posteo de @fedesturze que comparó a la ind. vitivinícola con el Chiqui Tapia y lo “invitó” a derogar la resolución que elimina el CIU, tal como pide la industria y el gobierno provincial. @RVargasArizu @sitioandinomza pic.twitter.com/wrw9hapbIu — Cecilia Zabala (@cecizabalao) December 23, 2025

"Una sola cosa que se le pide y que se lo pide unánimemente el Gobierno y el sector vitivinícola, creo que debería acceder a eso. Tiene operatividad el primero de enero y además hay un un recurso presentado en la Justicia Federal. No era necesario llegar a la justicia, pero el ministro no acepta lo que unánimemente se le ha dicho", sostuvo.

El eje de la polémica

La desregulación vitivinícola, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y normativas complementarias, eliminó una serie de regulaciones “que asfixiaban a la industria: trámites innecesarios, obligaciones burocráticas e injerencias que, según el ministro, generaban oportunidades de corrupción”, argumentaron desde la Nación.

Entre las novedades clave figura la opcionalidad del CIU, un documento que registra la entrada de uva a las bodegas y que hasta ahora era obligatorio. “El 45% de los productores no lo usaban de todos modos”, explicó Sturzenegger, justificando la medida como un alivio para quienes no requieren trazabilidad formal.

Esto fue pese a la negativa del sector vitivinícola y del gobierno de Mendoza, que reclamaban que se sostuviese. Ante la respuesta de Sturzenegger de avanzar de todas formas con esto, la Asociación de Viñateros recurrió al Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, para garantizar la continuidad de la obligatoriedad del certificado.