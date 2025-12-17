17 de diciembre de 2025
{}
Vargas Arizu cruzó a Federico Sturzenegger: "No comprendo la agresión hacia los viñateros, es una falta de respeto"

El dilema por la desregulación de la vitivinicultura alcanzó otro nivel este miércoles cuando el Ministro nacional apuntó contra los viñateros. Qué dijo Vargas Arizu.

Ministerio de Producción
 Por Sofía Pons

Este miércoles el debate por la desregulación de la industria de la vitivinicultura escaló con los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A través de una publicación en sus redes sociales apuntó contra los viñateros, mientras que el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, los defendió.

En horas de la mañana, Sturzenegger publicó un extenso texto, como suele acostumbrar, donde criticó a quienes se oponen a la opcionalidad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU). "Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón", manifestó.

En un comparativa que no agradó a Vargas Arizu, el Ministro de la Nación dijo que lo que pasa en la provincia es similar a los problemas que tiene la AFA y calificó a los viñateros como "buenos discípulos del Chiqui Tapia".

"Esperemos la justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones", indicó Sturzenegger.

La respuesta de Vargas Arizu

A través de la red social X, al igual que Sturzengger, el ministro de Producción de Mendoza le contestó y defendió a los productores locales. "No logro comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto", expresó.

El funcionario detalló el trabajo que se realiza desde la Provincia con la industria. "Hemos impulsado este proceso de desregulación de manera conjunta, apoyando la eliminación de 972 normas, que impedían el libre mercado y entorpecían el desarrollo del sector, tanto en nuestro país como en el mundo".

"Una sola de estas normas, el CIU (obligatorio), respaldada por el Gobierno de la Provincia y por este Ministerio, solicitamos que continúe su curso habitual y normal" - Rodolfo Vargas Arizu.

El ministro reveló que la respuesta de Sturzenegger "siempre fue negativa". "Mendoza cuenta con 874 bodegas y más de dos mil marcas en el mercado internacional; sabemos de lo que hablamos y de lo que producimos. Nuestra historia ha dejado una huella en el mundo", indicó.

Insisto, es una falta de respeto. Advertimos una judicialización que podría haberse evitado con un mínimo de empatía Insisto, es una falta de respeto. Advertimos una judicialización que podría haberse evitado con un mínimo de empatía

El gobernador Alfredo Cornejo advirtió, con anterioridad, que el CIU es necesario y es una herramienta valiosa que no añade burocracia ni costos, sino que le aporta transparencia a la producción vitivinícola.

Por último, Vargas Arizu "invitó" al ministro nacional a reflexionar "en pos de proteger la imagen de quienes a diario trabajan para hacer de este sector uno de los pilares fundamentales de nuestra bebida nacional".

