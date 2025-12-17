17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2026

El kirchnerismo fue a la Justicia por la selección de candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Tras la oficialización de las listas municipales, un sector del peronismo cuestionó el mecanismo aprobado en el congreso partidario y denunció restricciones a la participación.

Arde la interna en el Partido Justicialista de Mendoza.

Arde la interna en el Partido Justicialista de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

La interna en el peronismo mendocino explotó luego de que se oficializaran las listas de candidatos para las elecciones en seis municipios que se desarrollarán el 22 de febrero de 2026. Las nóminas presentadas dejaron afuera al sector kirchnerista —liderado por la senadora Anabel Fernández Sagasti—, que decidió presentarse ante la Justicia para impugnar el método de selección votado en el congreso partidario del 29 de noviembre.

Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo) y Juan Manuel Villalba (Rivadavia), junto al abogado y dirigente peronista Nadir Yasuff, acudieron a la Justicia federal con competencia electoral con un cuestionamiento a las modificaciones a la carta orgánica aprobadas en el órgano interno del Partido Justicialista.

Lee además
Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero
El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Elecciones 2026: la acción judicial del kirchnerismo por las listas del Partido Justicialista

Según la presentación judicial, las reformas introducidas alteran el mecanismo vigente de elección interna y restringen “gravemente” la participación democrática y el derecho de las minorías dentro del partido.

Los denunciantes solicitaron a la Justicia el rechazo de esas modificaciones, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de competencia interna, al concentrar la definición de las listas en un “órgano reducido y con escasa legitimidad democrática”.

En el escrito se remarca que el Congreso Partidario delegó en solo ocho personas la facultad de seleccionar candidaturas, “desplazando los métodos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición interna del partido como el marco normativo electoral”.

Centro de Estudios Cosecha en San Martín, Anabel Fernández Sagasti 03.jpeg
El sector que responde a Anabel Fern&aacute;ndez Sagasti fue a la Justicia por las candidaturas del Partido Justicialista para febrero.

El sector que responde a Anabel Fernández Sagasti fue a la Justicia por las candidaturas del Partido Justicialista para febrero.

Uno de los ejes centrales del planteo apunta a que “la suspensión de las PASO no habilita a restringir derechos internos”. Por el contrario, recuerdan que la Cámara Nacional Electoral, mediante la Acordada N.º 37/2025, remarcó la obligación de los partidos de resguardar la democracia interna y la participación de las minorías al definir candidaturas.

Además, cuestionan el argumento del “escaso tiempo” utilizado para justificar el cambio, al señalar que desde hace más de seis meses se conocía el desdoblamiento electoral en los departamentos de Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael, y que el propio Congreso ya había aprobado previamente un método de selección distinto (elecciones internas) para todo el año electoral.

“La situación actual no es producto de una emergencia imprevista, sino de la desidia —o la intencionalidad— de la conducción partidaria”, sostienen en el escrito.

La presentación también advierte sobre la presunta concentración de poder en un órgano derivado del Consejo Provincial que, según denuncian, no tiene funciones electorales claras en la Carta Orgánica y cumple históricamente tareas ejecutivas.

congreso Partido Justicialista San Rafael, PJ 29-11-25
El kirchnerismo cuestiona lo definido en el congreso partidario del 29 de noviembre (foto).

El kirchnerismo cuestiona lo definido en el congreso partidario del 29 de noviembre (foto).

A esto se suma que entre sus integrantes figuran intendentes y familiares directos de jefes comunales de distritos donde se celebrarán elecciones, lo que —afirman— evidencia un conflicto de interés.

Además, reparan en el hecho de que ese órgano está integrado por intendentes y el titular del PJ, que responden a los intereses del sector opuesto al camporismo. “En un colegio electoral de apenas ocho personas, donde al menos tres tienen intereses directos en el resultado, cualquier posibilidad de competencia real para las minorías se transforma en una ficción”, señala el planteo.

Qué reclama el kirchnerismo ante la Justicia

Ante la imposibilidad de revertir la decisión por vías partidarias —al haber sido adoptada por el Congreso—, el sector kirchnerista solicitó que la Justicia intime al PJ a adecuar su normativa interna, garantizando un proceso de selección de candidaturas democrático, transparente y respetuoso de las minorías.

El derecho a participar no puede reducirse a una formalidad vacía”, concluye la presentación.

Previa a esta acción judicial, los sectores mantuvieron negociaciones para un armado conjunto de las listas, que no llegaron a buen puerto. Puntualmente, el kirchnerismo reclamaba participación real en las nóminas de Luján y Rivadavia, los dos municipios que van a las urnas y no son gobernados por el peronismo.

Temas
Seguí leyendo

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Habló el juez mendocino sometido a juicio político: qué dijo sobre su posible destitución

Vargas Arizu cruzó a Sturzenegger: "No comprendo la agresión hacia los viñateros, es una falta de respeto"

¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo

Vitivinicultura: Federico Sturzenegger escala el conflicto con los viñateros mendocinos por la desregulación

Mirá el video: Patricia Bullrich y José Mayans se cruzaron por la conformación de las comisiones

Atención conductores: cómo se implementará el sistema de denuncias viales con filmaciones ciudadanas

LO QUE SE LEE AHORA
Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.
Balance

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: Me parece una tozudez libertaria
En desacuerdo

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

Por Sofía Pons
Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Por Marcelo López Álvarez