La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

Transcurrido un mes de las legislativas de octubre, las fuerzas políticas de Mendoza dejaron atrás la euforia de las urnas y ahora enfocan sus esfuerzos en el armado de las boletas para las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 , cuando los ciudadanos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz elegirán la renovación de la mitad de las bancas de sus Concejos Deliberantes.

El departamento sureño aparece como “la madre de todas las batallas” y el botín más preciado por el oficialismo provincial, envalentonado por el buen resultado de octubre en el distrito . Esa centralidad quedó reflejada el fin de semana, cuando las dos principales fuerzas políticas de Mendoza, la UCR y el PJ , mantuvieron sendos actos partidarios en San Rafael , para definir la estrategia rumbo a esos comicios.

Ratificada la alianza con La Libertad Avanza , y avanzadas las charlas con el PRO , el radicalismo reunió a la tropa en tierra de los hermanos Félix para proyectar el armado local no solo pensando en febrero, sino también con la mirada puesta en 2027 , cuando se dispute la intendencia.

Del encuentro participaron los potenciales candidatos a concejales , pero también quienes se anotan en la carrera por la jefatura comunal . En ese listado aparecen el presidente del bloque en el Concejo y senador electo, Leonardo Yapur ; el también edil Adrián Reche ; la diputada Gisela Valdez ; el director general de Asuntos Gubernamentales de Mendoza, Francisco Mondotte ; la delegada de la DGE en el Sur, María José Sanz ; y la vicegobernadora Hebe Casado , quien asisitió como invitada "apartidaria". La vice es otra de las figuras sondeadas como posible aspirante a disputarle la intendencia a Omar Félix dentro de dos años.

reunión UCR en San Rafael 29-11-25 La UCR se reunió en San Rafael pensando en las elecciones 2026, pero con el ojo puesto también en 2027. Foto: Prensa UCR Mendoza

La cumbre estuvo marcada por un discurso común, que el radicalismo intentará afianzar en febrero: la posibilidad —según la lectura interna del espacio— concreta de desplazar al peronismo del poder municipal después de más de dos décadas. En esa línea, la conducción partidaria remarcó que el resultado de octubre “abrió un ciclo nuevo” y consolidó una oportunidad histórica para “integrar San Rafael a la agenda provincial”.

Las elecciones de octubre en el departamento reforzaron ese escenario: LLA + Cambia Mendoza (en la categoría diputado nacional) obtuvo el 46,99% frente al 38,22% de Fuerza Justicialista Mendoza, que llevó a Emir Félix como primer candidato. Para la UCR, aquel triunfo territorial representó “el comienzo de una nueva etapa en San Rafael”, que "marcó un quiebre político y abrió un ciclo que puede terminar con el oficialismo municipal fuera del poder en 2027", según palabras del presidente Andrés "Peti" Lombardi.

Se sabe que Casado aportará, al menos, un nombre a la lista. Se habla de un varón, comerciante local, que llega "por fuera de la casta". El cornejismo, entonces, dispondría de una mujer para cumplir con la paridad de género. Sin embargo, a la fórmula hay que sumar a la persona que proponga Facundo Correa Llano para el "cupo libertario" (y definir si ocupa el segundo lugar, como se acordó en octubre, o el tercero) y a los postulantes de otros sectores internos en pugna: el petrismo y el sanzismo.

En San Rafael, el radicalismo es una alternativa real y competitiva. Ya lo demostramos en las urnas en el mes de octubre donde la ciudadanía se expresó con una demanda concreta de cambio. pic.twitter.com/2Ptr5eT0Wv — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) November 29, 2025

El PJ cambió la metodología de selección de candidatos y hay quejas del kirchnerismo

El peronismo también se congregó en San Rafael para avanzar en su estrategia rumbo al 22 de febrero. Allí sesionó el congreso provincial del Partido Justicialista, que resolvió modificar nuevamente su carta orgánica y reemplazar las internas abiertas —aprobadas en mayo como mecanismo general de selección — por un esquema en el que una mesa de ocho dirigentes quede a cargo de definir las listas de concejales. Luego, esa propuesta deberá ser refrendada en un nuevo encuentro previsto en Maipú (tierra de Matías Stevanato), posiblemente el 20 de diciembre, antes del cierre de alianzas.

El cambio fue impulsado por el sector de los intendentes/ciurquismo y fue aprobado por la mayoría que ostenta en ese órgano partidario. La conducción justificó la medida en los tiempos acotados del calendario electoral (24 de diciembre, presentación de frentes; 3 de enero, presentación de listas), teniendo en cuenta las dificultades que atravesó el partido durante el último cierre interno, marcado por sucesivas prórrogas. Sin embargo, la decisión reavivó la interna y provocó el rechazo del sector kirchnerista, que votó en contra y se retiró del recinto.

congreso Partido Justicialista San Rafael, PJ 29-11-25 El Partido Justicialista también se reunió en San Rafael para definir la estrategia de cara a las elecciones 2026. Foto: @Adry_Cano en X

Desde el ala referenciada en Anabel Fernández Sagasti sostienen que el nuevo mecanismo limita la competencia e impide que todos los espacios expresen sus propuestas en igualdad de condiciones, especialmente en Luján de Cuyo y Rivadavia, donde el PJ no gobierna y —según plantean— debería garantizarse un proceso abierto. También remarcan que, al trasladar la definición a un grupo reducido, el partido “vuelve a cambiar las reglas de juego” fijadas en mayo, cuando se había acordado dirimir diferencias a través de internas abiertas.

Una vez más, ese dispositivo amenaza con romper con el PJ y presentar lista propia. Incluso en el congreso se expuso la posibilidad de impugnar judicialmente lo allí resuelto. Entienden que en las comunas propias el armado de listas es potestad de los intendentes, pero la puja está en las otras dos. Justamente en Luján, el kirchnerismo ostenta la única banca que posee el peronismo en el departamento: la de Paloma Scalco, quien concluye mandato el año próximo. Una alternativa para destrabar el conflicto es que se le otorgue al camporismo la posibilidad de encabezar la lista en ese distrito. Se verá si en las próximas tres semanas se abre una instancia de negociación que encauce —o tense aún más— la interna.