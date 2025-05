El PJ elegirá sus candidatos en internas abiertas: cuándo y cómo será el proceso

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#POLÍTICA | Bajo el lema "Peronismo en Reconstrucción", el Partido Justicialista de Mendoza reunió a 114 congresales en la sede de UPCN y definió cómo elegirá a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre. Se resolvió que el proceso será mediante internas abiertas, donde podrán votar no solo afiliados al PJ, sino también ciudadanos no afiliados a otros partidos. La fecha tentativa para la elección es el 3 de agosto, aunque el calendario oficial lo definirá el Consejo provincial partidario. Más información en sitioandino.com #PJ #PeronismoEnReconstrucción #Elecciones2025 #Mendoza #InternasAbiertas #DesdoblamientoMunicipal" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Si bien la fecha aún no fue definida (se convocó al Consejo provincial partidario para que establezca el calendario electoral), se sabe que se realizaría el 3 de agosto. Al tratarse de una interna abierta, estarán habilitados a votar no solo los afiliados del PJ, sino también quienes no lo estén (siempre y cuando no sean afiliados a otros partidos).