Dos congresos, dos decisiones distintas: el PJ y la UCR se reúnen hoy para definir candidaturas

Más de 200 congresales están habilitados a votar en el acto de este sábado, donde un sector ya avisó que no asistirá y promete generar "dolores de cabeza" en el futuro inmediato: la dirigencia vinculada al ministro de Defensa Luis Petri . "El Comité Provincia insistirá con una propuesta más restrictiva ", advirtieron en un comunicado publicado horas atrás, en referencia a la iniciativa de ese espacio de generar una lista de consenso que una a "todos aquellos que creemos en un país diferente que deje atrás décadas de decadencia" .

El funcionario nacional, no obstante, estará presente en un evento paralelo de la plataforma que lo contiene políticamente, "Mendocinos por el Futuro" , donde seguramente se escucharán críticas a la conducción actual y se elevará un mensaje pro Javier Milei.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, petri, casado, cornejo.jpg Luis Petri armó "rancho aparte" y su sector no participará del congreso radical. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Concretamente, en el Centro de Congresos y Exposiciones los militantes radicales votarán una modificación de la carta orgánica (requiere dos tercios de los votos) para definir el sistema de selección de los candidatos que estarán en la boleta para el Congreso nacional de octubre. Todo indica que se optará por convocar a un nuevo congreso, en el cual se impondrán esos nombres. Desde el cornejismo dejaron entrever en la previa que no dan los tiempos para ir a un mecanismo de internas, por lo tanto la responsabilidad recaerá en los propios congresales.

El proceso se da en medio de las negociaciones que mantiene el oficialismo provincial con La Libertad Avanza para forjar una alianza electoral y compartir boleta. Pese a la oposición de algunos sectores internos, es la postura mayoritaria de los radicales mendocinos, principalmente la del gobernador Alfredo Cornejo. La idea es llegar al próximo congreso con esa discusión saldada.

El PJ va a internas, con la amenaza de La Cámpora de “jugar solo”

Por su parte, en el PJ está todo dado para que la modalidad de selección de candidatura se dé en una interna abierta, que se convocaría para el próximo 3 de agosto.

Esta resolución se adoptará en un contexto de tensiones internas con el sector kirchnerista, que amenaza con competir por fuera del peronismo si no se garantiza un esquema participativo.

En ese sentido, La Cámpora y otros espacios aliados dieron semanas atrás el primer paso formal para presentar una alternativa electoral propia: activaron el sello Unidad Popular, una agrupación registrada en la Justicia Electoral que pertenecía al exintendente de Las Heras, Guillermo Amstutz.

Emir Félix asunción presidente PJ 2024 (03).jpeg Se espera un tenso congreso del Partido Justicialista este sábado. Foto: Prensa PJ Mendoza

Con ese instrumento legal disponible, podrían avanzar con una lista independiente del PJ si no arriba a un acuerdo que contemple la unidad de el sector que aglutina a los intendentes y al que comanda la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La condición que impuso el camporismo para "no romper" es que los intendentes propios no desdoblen sus comicios respecto de los provinciales.

Lo cierto es que la mayoría de los jefes comunales peronistas (con la anuencia del presidente del partido, Emir Félix) apuestan por esa opción y esto genera un cortocircuito con el kirchnerismo más duro.

Otro foco de conflicto entre los sectores internos es el método de integración de candidatos que se impondrá en el congreso. Actualmente en el PJ rige el conocido sistema D'Hont, que acomoda los nombres según una fórmula matemática que divide los votos obtenidos por cada postulante. Los intendentes podrían mocionar a favor de una modificación de esa modalidad e inclinarse por una selección por mayorías, que profundizaría aún más la confrontación con el kirchnerismo.