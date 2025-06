El lado B de los hechos viales: el dolor de las familias y el arduo trabajo de Estrellas Amarillas

Obligaciones Accidentes viales: qué pasa con el seguro si el conductor no tiene carnet

“Comenzamos en 2018 y Mendoza llevaba diez años en subas. Bajó recién cuando arrancamos la campaña. En 2019 se notó y en 2020 también, porque tuvimos la pandemia, pero el año pasado volvió a subir”, explica.

Según Quevedo, para Estrellas Amarillas los siniestros viales no son ni accidentes ni incidentes, “son hechos porque el accidente se podría haber evitado o hubo un causal”. Acto seguido, precisó que si bien la comunidad sabe el simbolismo de una estrella en el asfalto, “falta una responsabilidad súper importante y principal, que es la del Estado, ya sea el provincial o municipal”.

Jueves 22 de Mayo, ciudad de Mendoza, campaña estrellas amarillas, accidentes de tránsito, muertos, fotogalería Foto: Cristian Lozano

En este sentido, explica a este medio que cada pintada plasmada en las calles de Mendoza, recuerdo de una vida que se apagó en un hecho de tránsito, es realizada con los recursos de cada familia e integrante de la agrupación. “Todo el trabajo que hacemos es a pulmón. Pintar una estrella, trasladarnos, el trabajo de educación y concientización en escuelas, el tiempo que invertimos… todo sale de nosotros; es cero costo inversión para el Estado”, detalla.

A ello se suma que, además, deben trabajar con personas condenadas por manejar ebrias. “Parte de su pena es participar de nuestras actividades. En ocasiones han ido personas borrachas, rezongando. Hasta ese trabajo hacemos”, cuenta Quevedo.

Mendoza es la provincia con más estrellas amarillas pintadas del país. “Pero no queremos que se naturalice ver una estrella. Luchamos para que esto no se vea como algo normal”, enfatiza.

Tolerancia Cero y reformas al Código Penal: los reclamos de Estrellas Amarillas

La mendocina denuncia el mal estado de las calles como uno de los factores de riesgo: “No hace falta ser perito ni experto para ver que hay calles donde no se puede circular en moto, bici o auto. Hay baches y pozos que se remiendan con ripio y brea, que si tiene alto tránsito se esparce como si fuera un postre hacia los costados y es peor”.

Desde la organización abanderan, desde hace años, el pedido de Tolerancia Cero al alcohol al volante, pero aún no han obtenido una respuesta favorable. “Tiene que ser cero, porque así sea con una copa, nadie está al cien por ciento para reaccionar ante un hecho y resolverlo para evitar quitar una vida”, comienza.

“Si a eso le añadimos el cansancio, el estrés diario, más las calles que no están en condiciones o la falta de iluminación”, el resultado es el que se repite día a día y queda registrado en las secciones policiales de cada medio provincial.

campaña estrellas amarillas.jpg Foto: Yemel Fil

Otro pedido constante de la agrupación es la creación de oficinas municipales para asistir a las familias, ya que al calvario que atraviesan al perder un ser querido, se suma la preocupación de no poder afrontar un velorio o cremación. “¿Quién tiene de un día para otro 60 mil pesos para cremar a un ser querido?”, cuestiona.

Los familiares también hacen hincapié en un cambio en el Código Penal. “Estamos pidiendo que pongan un equipo a trabajar. Así como modificaron el endurecimiento de penas, podrían hacerlo con esto. Que la pena máxima sea perpetua”, plantea.

La pena máxima se modificó en el 2017 y pasó de tres (3) a seis (6) años en casos de muerte al volante, pero “nadie ha cumplido condena de seis años por matar a otra persona con un vehículo”, denuncia Quevedo, “porque a los tres años van a domiciliaria; les inhiben el carnet de conducir por un par de años, pero manejan igual”.

Quevedo insiste en que “el Estado debe invertir en un Observatorio Vial, asistencia emocional, centros de retención de vehículos, sensores de velocidad y oficinas de ayuda para los familiares”.

“Personalmente, me sigo repitiendo que la muerte de mi hijo no fue en vano, que algo hice de donde podía, pero la verdad que duele. Descubrimos que no estamos en el país de las maravillas. Necesitamos que nos escuchen, nosotros hacemos esto desde el dolor más profundo”, concluye.