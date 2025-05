El explosivo discurso de Cristina Fernández contra Milei y un llamado al PJ

El fantasma del default y el impacto en los barrios populares

La ex presidenta advirtió que, “de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana”. También apuntó contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda”, y lanzó una pregunta provocadora “¿territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia?”