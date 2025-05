El PJ cuestionó el uso de las pistolas Taser en los municipios y cargó contra Cornejo por la inseguridad

La oposición volvió a cargar contra gobierno provincial. Esta vez por el uso de armas de electrochoque , como las pistolas Taser , en la provincia de Mendoza, que comenzarán a ser utilizadas en determinados hechos donde efectivos policiales tengan que reducir a un sospechoso y no amerite el uso de armas de fuego. En paralelo, el gobierno impulsa una ley para que los cuerpos de preventores municipales puedan armarse con distintas armas no letales, que logró media sanción de la Cámara de Diputados. El Partido Justicialista disparó contra el Ejecutivo y puso el foco sobre la inseguridad.

"Es un proyecto que en realidad no colabora ni ayuda en nada. Es parte del fracaso que ya viene de esta gestión de la ministra de Seguridad (Mercedes Rus), del paquete de leyes que ha venido mandando que no han generado resultados sustanciales en el cambio de la inseguridad en la provincia de Mendoza", disparó el diputado Germán Gómez, en conferencia de prensa.

"Mendoza está entre una de las provincias más inseguras. Creo que hay un error tremendo de enfoque de la problemática que tiene la provincia. Y es una propuesta que hace el gobierno de empezar a delegar responsabilidad en los municipios", agregó Gómez.

28 de mayo, policia de mendoza, pistolas taser, base condor, armas no letales.jpg El PJ cuestionó el uso de pistolas Taser en los municipios de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Este es un gobierno que no hace autocrítica, le echa la culpa al otro. Veíamos las declaraciones del gobernador echándole la culpa a la justicia, ahora le echa la culpa a los municipios. Y en realidad el gran culpable de la problemática de seguridad hoy en la provincia de Mendoza es Alfredo Cornejo y su Ministerio de Seguridad. Esta es la realidad. Cada día es peor", cuestionó el legislador sanrafaelino.

Además, se refirió a varios de los hechos sucedidos en los últimos días "de peleas de bandas". "Hay un tema central, medular de la problemática de seguridad en la provincia de Mendoza que se llama narcotráfico. Que este gobierno no se está haciendo cargo", sostuvo.

"El narcomenudeo actualmente en la provincia de Mendoza no lo está investigando nadie. Lo ha dicho el Procurador cuando lo invitamos a la Comisión Bicameral de Seguridad. ¿O creen que estas peleas, tiroteos son casuales? No, son producto de un gobierno que no se ocupa de la situación de inseguridad. En la gran mayoría de los hechos delictivos hay en alguna medida alguna cuestión vinculada al narcotráfico", aseguró Gómez.

"Este gobierno mira para otro lado. Le quiere echar la responsabilidad a la justicia y le quiere echar la responsabilidad a los municipios. Esto es cargar responsabilidad a los municipios", criticó.

" Nosotros vamos a votar en contra porque esto es un avance, además de atacar las autonomías municipales, de meterse en temas que los tiene que resolver el Ejecutivo provincial", cuestionó Gómez.