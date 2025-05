Con un llamado al PJ local, Fernández Sagasti lanza dura crítica y llama a frenar el ajuste

Con la mira en las elecciones legislativas de 2025, el documento proclama la "responsabilidad de FRENAR ESTA CRUELDAD" , advirtiendo que "lo que está en juego no es solo una elección: están en juego la democracia y el futuro". En este sentido, instan a construir "una oposición clara, valiente, sin disfraces ni complicidades", convocando a diversos sectores sociales –jubilados, sindicatos, movimientos sociales, consumidores, estudiantes, productores y artistas– a organizarse y movilizarse para defender sus derechos y un modelo de desarrollo sostenible e igualitario.

Imagen de WhatsApp 2025-05-24 a las 16.03.48_e39fe826.jpg La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.

Duro mensaje para el Partido Justicialista

Internamente, el sector de Sagasti dirigió un fuerte mensaje al interior del peronismo mendocino, reconociendo "desencuentros que han debilitado nuestra fuerza política" y cuestionando la falta de "diálogo sincero" tras las últimas elecciones a gobernador y las estrategias de desdoblamiento municipal que, según afirman, debilitan la fuerza provincial. El texto exige también "unidad honesta, sin trampas ni doble discurso" y un PJ que se enfrente con coraje a Milei y Cornejo, que "no permita que se lo use como sello para justificar traiciones" y que respete la figura de Cristina Fernández de Kirchner. “Esta vez hemos pasado todo límite imaginable: el desdoblamiento municipal ya no es por sostener un municipio, sino por conseguir un concejal más”, reza el documento.