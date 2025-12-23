Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

El Presupuesto 2026 que envió el Ejecutivo municipal de General Alvear abrió un fuerte debate en el Concejo Deliberante, no solo por el aumento de la tarifaria , sino también por la reincorporación de una tasa de alumbrado público a partir de una decisión tomada por el Gobierno provincial.

El proyecto impulsado por el intendente Alejandro Molero contemplaba inicialmente un incremento del 70% en algunos ítems de la tarifaria, aunque en los últimos días oficialismo y oposición avanzaron en un eventual consenso para reducir ese porcentaje al 50% .

Uno de los puntos del Presupuesto 2026 sancionado por la Legislatura que generó controversia fue la eliminación del sistema solidario de alumbrado público , que afecta directamente Alvear. Ese esquema permitía que municipios con mayor recaudación eléctrica subsidien a los departamentos más alejados y con menor densidad poblacional , como la Comuna sureña.

El concejal Hernán Climent (UCR/Cambia Mendoza) explicó a Noticiero Andino que esa decisión obliga ahora al municipio a evaluar una nueva forma de financiamiento del alumbrado , lo que derivó en la reincorporación de una tasa que se cobraba años atrás , antes de la creación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias (FPCT).

Según el cálculo que bajó el Director de Rentas del Municipio, Nelson Álvarez, a los propios concejales en el último encuentro en comisiones, el impacto en la boleta de la luz rondará entre los $2.000 y los $3.000 promedio, aunque el monto variará según la la categoría del servicio eléctrico.

Embed - “EL AUMENTO DE LAS TARIFAS NO SUPERARÁ LOS 2.500, 3000 PESOS POR FRENTISTA”

Quién cobrará la tasa de alumbrado público en Alvear y qué límites tendrá

El edil también indicó que el cobro del alumbrado público seguiría a cargo de las prestadoras eléctricas (CECSAGAL, la principal), tal como ocurre actualmente, y que la tarifa no podrá superar los valores establecidos por el EPRE, el ente regulador provincial.

Además, recordó que esta tasa ya existía hace una década, pero dejó de cobrarse cuando se implementó el fondo solidario. “Hoy volvemos a una situación similar, aunque buscamos que el impacto sea el menor posible para el vecino”, sostuvo.

La situación "incómoda" de Alejandro Molero

Aliado de Alfredo Cornejo, el intendente Alejandro Molero debió dar explicaciones sobre la nueva tasa, que se vincula directamente con el aval legislativo al Presupuesto que envió el oficialismo provincial.

Si bien se mostró en desacuerdo de esa medida, evitó polemizar con la Provincia y afirmó que la buena administración en su gestión permite que la Comuna pueda afrontar esa baja en la recaudación que representa la eliminación del sistema solidario. A raíz de ello, debió solicitar un freno en el tratamiento de la tarifaria en el Concejo para sumar la nueva tasa.

El jefe comunal insistió que General Alvear enfrenta mayores costos estructurales por la extensión territorial y el alumbrado de zonas rurales, lo que históricamente generó déficit eléctrico que era compensado por los municipios más grandes de la provincia.

En cuanto a la posibilidad de incorporar la tasa a la boleta de la luz, como ya ocurre con otros ítems provinciales/municipales vinculados al servicio, el jefe comunal argumentó que responde al alto nivel de mora en el pago de servicios municipales. Está comprobado que el sistema de cobro vía distribuidoras es más eficiente.

Embed - FONDO COMPENSADOR ELIMINADO: EL IMPACTO EN LA TARIFA ELÉCTRICA

Cercano el acuerdo con la oposición, el oficialismo pretende tener aprobada su pauta de gastos e ingresos, con la tarifaria municipal incluida, antes de fin de año.