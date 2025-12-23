23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Vitivinicultura

INV: La Justicia restablece el CIU y frena la desregulación para la cosecha 2026

La Justicia de Mendoza restableció de forma cautelar la obligatoriedad del CIU, para la próxima cosecha y postergando las intenciones del INV.

La justicia decidio que en la cosecha 2026 continue la obligatoriedad del CIU a pesar del INV

La justicia decidio que en la cosecha 2026 continue la obligatoriedad del CIU a pesar del INV

De esta manera, el fallo, que suspende parcialmente los efectos de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, devuelve previsibilidad a la próxima vendimia, que se encuentra a días de empezar.

Lee además
La justicia hizo lugar a la cautelar de los viñateros por el INV.
Medida

La justicia hizo lugar a la cautelar de los viñateros por el INV
Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Desregulación: La mirada de los viñateros

Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza, una de las entidades que presentó la acción de amparo, aseguró a Sitio Andino que la resolución judicial no ingresa aún en el análisis de fondo, pero resulta determinante por el momento en que se produce. “El juez se pronunció a favor de la obligatoriedad del CIU”, señaló el dirigente, al tiempo que remarcó que la indefinición normativa generaba inquietud en un contexto productivo sensible. “Nos apremiaba que estaba por empezar la cosecha y había indefinición respecto de la obligación”, sostuvo.

Desde la perspectiva de los productores primarios, la medida cautelar cumple un rol central al garantizar la continuidad de un instrumento que consideran esencial para el normal desarrollo de la actividad. Manzanares destacó que el fallo permite “darle certeza a nuestro pedido” y aseguró que el sistema continuará vigente, al menos, durante la próxima vendimia. Esa certeza, añadió, resulta indispensable en un sector caracterizado por la estacionalidad, la perecibilidad de la materia prima y una histórica asimetría en las relaciones comerciales.

image
A pesar de las intenciones del INV la Justicia garantizó el CIU y la trazabilidad de la uva para la cosecha

A pesar de las intenciones del INV la Justicia garantizó el CIU y la trazabilidad de la uva para la cosecha

Debate de fondo y rol del Estado

La resolución judicial también deja planteado un escenario de debate más profundo hacia adelante. Según explicó el dirigente, el fallo expone tanto los argumentos de las entidades que promovieron la acción de amparo como la defensa ensayada por el INV. En ese marco, consideró que varios de los planteos oficiales “son cuestiones bastante interesantes para debatir luego, pero totalmente fuera de lugar”, anticipando que la discusión de fondo sobre el alcance del sistema y el rol del Estado en el control de las transacciones aún está abierta.

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento judicial es que su alcance trasciende a las organizaciones que impulsaron la cautelar. “La Justicia le ha dado la razón no a cuatro entidades, sino a toda la vitivinicultura del país”, afirmó Manzanares, al referirse al impacto generalizado de la decisión. En ese sentido, recordó que la obligatoriedad del CIU había sido solicitada en reiteradas instancias institucionales y contaba con el respaldo de la casi totalidad de las entidades vitivinícolas, así como de los ministros de Producción de diez provincias.

El origen del conflicto

El conflicto se originó a partir de la decisión del Ministerio de Desregulación de avanzar con un nuevo Digesto Normativo del INV que eliminaba la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) en favor de un esquema basado en la modernización administrativa y la libertad contractual. Para el organismo, el Estado no debía actuar como un “escribano público gratuito” de las transacciones privadas, y la trazabilidad digital mediante otros instrumentos resultaba suficiente para garantizar la fiscalización.

Sin embargo, las entidades demandantes advirtieron que la supresión del CIU dejaba en una situación de vulnerabilidad jurídica a los productores, especialmente a quienes trabajan bajo contratos de maquila o como contratistas de viña. El juez recogió ese planteo al ponderar el carácter perecedero de la uva y la imposibilidad técnica de reconstruir, una vez procesada, los datos de volumen y calidad. En ese contexto, la ausencia de un registro obligatorio previo fue considerada un riesgo de daño irreparable para el patrimonio del viñatero.

Aportes previsionales y contratos

El fallo también otorgó relevancia al rol del CIU como base para el cálculo de aportes previsionales, advirtiendo que su eliminación podía afectar el financiamiento del sistema de seguridad social del trabajador rural. Asimismo, sostuvo que en los contratos de maquila la identificación precisa de la materia prima resulta indispensable, dado que la propiedad de la uva permanece en cabeza del productor durante el proceso de vinificación.

Cautelar para la cosecha

Con una vigencia prevista de cinco meses, la medida cautelar garantiza que la vendimia 2026 se desarrollará bajo las reglas de control tradicionales. Si bien el debate de fondo sobre la modernización del sistema estadístico vitivinícola y la potestad reglamentaria del INV permanece abierto, la Justicia recordó que la discrecionalidad administrativa encuentra su límite en la protección de la parte más débil de la cadena productiva.

Temas
Seguí leyendo

Vitivinicultura: Federico Sturzenegger escala el conflicto con los viñateros mendocinos por la desregulación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025

Una marca histórica de yerba mate al borde del colapso tras la desregulación del sector

Rechazaron tu Beca Progresar en diciembre 2025: cómo solucionarlo

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial

Carolina Píparo llega al Banco Nación: qué cargo ocupará

Energía prorroga centrales hidroeléctricas y consolida a actores regionales y nuevos inversores

ANSES: quiénes cobran este martes 23 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial. video
Cero kilómetro

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación
Promos bancarias

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe 
Investigación

Colapsó un techo metálico en Maipú y siete personas resultaron heridas

El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda.
casa propia

¿Cuánto es el ahorro previo para el IPV?

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza y San Rafael acordaron realizar tres obras en distintos barrios del sur.
Casa de Gobierno

El Gobierno de Mendoza financiará obras clave en San Rafael: inversión millonaria en redes de agua y electricidad

Por Florencia Martinez del Rio
Cristina Fernández: continuará internada y con tratamiento antibiótico
Nuevo parte médico

Cristina Fernández: continuará internada y con tratamiento antibiótico
La justicia decidio que en la cosecha 2026 continue la obligatoriedad del CIU a pesar del INV
Vitivinicultura

INV: La Justicia restablece el CIU y frena la desregulación para la cosecha 2026

Por Marcelo López Álvarez