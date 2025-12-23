23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025.

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 22 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de diciembre de 2025
El gobierno cambia las reglas del juego para el dólar en 2026
Proyecciones 2026

Del dogma al pragmatismo: Javier Milei recalibra el dólar para el 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 23 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.485;
  • Para la venta a $1.505.
DÓLAR LUNES

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.492,90 para la compra;
  • A $1.493,95 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.537,14 para la compra;
  • A $1.562,92 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 23 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.650 para la compra;
  • En $1.750 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $626 para la compra;
  • A $1596,24 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025

Dólar con bandas móviles: qué anunció el Banco Central y cómo impacta en la economía diaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre de 2025

El dólar no abandona la escena: devaluación por inflación, reservas y los límites del programa de Javier Milei

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei busca perpetuar el déficit cero con una ley de consecuencias penales
Presupuesto 2026

Déficit Cero: Javier Milei y el dilema entre disciplina permanente y flexibilidad económica

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia.
Desastre natural

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
IMPULSO AL TURISMO

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Te Puede Interesar

La ministra Mercedes Rus brindó detalles sobre la gestión de este 2026
Gestión 2026

El balance de Seguridad en Mendoza resultó positivo: menos robos, más tecnología y próximos desafíos

Por Carla Canizzaro
El Municipio sureño implementará una tasa para compensar la baja de recaudación (imagen ilustrativa) video
Sigue el debate en el Sur

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

Por Facundo La Rosa
Cacheuta está entre las centrales que el gobierno extendió su concesión.
Concesiones energéticas

Energía prorroga centrales hidroeléctricas y consolida a actores regionales y nuevos inversores

Por Marcelo López Álvarez