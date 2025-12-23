23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cero kilómetro

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial

La Liquidación Final 2025 de Yacopini Sud es una promoción por tiempo limitado que incluye 30 unidades de distintas marcas y la posibilidad de entregar un usado como parte de pago.

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial.

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial.

Por Sitio Andino Economía

Yacopini Sud cierra el año con una propuesta para quienes buscan renovar su vehículo. Bajo el nombre de Liquidación Final 2025, el concesionario puso en promoción 30 unidades con descuentos que alcanzan los $5 millones respecto de los precios de lista, una oportunidad poco habitual en el mercado actual.

La iniciativa no solo se destaca por el nivel de rebajas, sino también por las condiciones de financiación. A diferencia de las liquidaciones tradicionales, pensadas para compras al contado, esta campaña incluye créditos a tasa cero, en cuotas fijas y en pesos, disponibles para gran parte de la línea Volkswagen.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025
Una marca histórica de yerba mate al borde del colapso tras la desregulación del sector
PREOCUPACIÓN

Una marca histórica de yerba mate al borde del colapso tras la desregulación del sector
Embed - SAN RAFAEL: YACOPINI SUD - LIQUIDACIÓN FINAL 2025 - TEL. 260-4613350

Liquidación Final 2025 en Yacopini Sud

Además, Yacopini Sud se encuentra adherido al programa BNA Más Autos, una línea de créditos del Banco Nación que ofrece una tasa anual del 34%, con financiación de hasta 72 cuotas fijas en pesos, ampliando las alternativas para que más clientes puedan acceder a su vehículo cero kilómetro.

Otro de los puntos fuertes de la promoción es la posibilidad de entregar un vehículo usado como parte de pago, con muy buena cotización sin importar la marca, lo que facilita aún más el recambio.

YACOPINI A
Imperdible liquidaci&oacute;n Final 2025 en Yacopini Sud.

Imperdible liquidación Final 2025 en Yacopini Sud.

La liquidación alcanza a toda la gama Volkswagen y también a otras marcas que forman parte del Territorio Yacopini, como Chevrolet, Nissan y la recientemente incorporada BYD, el gigante asiático de la movilidad.

La promoción estará vigente hasta el miércoles al mediodía, por lo que desde el concesionario invitan a los interesados a acercarse, conocer las unidades disponibles y realizar un test drive. Se trata de una oportunidad limitada en unidades y tiempo, pensada para cerrar el 2025 con un auto nuevo y condiciones difíciles de repetir.

  • Dirección: Avenida Mitre 721, San Rafael
  • Horarios: lunes y martes de corrido hasta las 20.30; miércoles hasta las 13
  • Contacto: 2604 61-3350 (llamadas o WhatsApp)
Temas
Seguí leyendo

Rechazaron tu Beca Progresar en diciembre 2025: cómo solucionarlo

Carolina Píparo llega al Banco Nación: qué cargo ocupará

Energía prorroga centrales hidroeléctricas y consolida a actores regionales y nuevos inversores

ANSES: quiénes cobran este martes 23 de diciembre de 2025

Déficit Cero: Javier Milei y el dilema entre disciplina permanente y flexibilidad económica

Normalizan los vuelos para Navidad y Año Nuevo, tras la intervención del Gobierno en el conflicto

El Gobierno nacional quita el balance de dólares por turismo y redefine las mediciones

Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas

LO QUE SE LEE AHORA
Carolina Píparo llega al Banco Nación: qué cargo ocupará.
Siguen los cambios

Carolina Píparo llega al Banco Nación: qué cargo ocupará

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
IMPULSO AL TURISMO

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe 
Investigación

Colapsó un techo metálico en Maipú y siete personas resultaron heridas

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Te Puede Interesar

Fuerte enojo de Cornejo con Sturzenegger por sus dichos sobre la vitivinicultura.
POLÉMICA

Enojo en ascenso: Alfredo Cornejo tildó de "injusto e ingrato" a Sturzenegger

Por Cecilia Zabala
El Gobierno de Mendoza reasignó fondos para garantizar el transporte público.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza reasignó fondos para "garantizar" el transporte público: cuánto dinero destinó

Por Florencia Martinez del Rio
La pirotecnia está prohibida en Mendoza por razones de salud y seguridad.
Prevención

El Gobierno llama a celebrar sin pirotecnia y recuerda que está prohibida en todo Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad