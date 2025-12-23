Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial.

Yacopini Sud cierra el año con una propuesta para quienes buscan renovar su vehículo. Bajo el nombre de Liquidación Final 2025 , el concesionario puso en promoción 30 unidades con descuentos que alcanzan los $5 millones respecto de los precios de lista, una oportunidad poco habitual en el mercado actual.

La iniciativa no solo se destaca por el nivel de rebajas, sino también por las condiciones de financiación. A diferencia de las liquidaciones tradicionales, pensadas para compras al contado, esta campaña incluye créditos a tasa cero , en cuotas fijas y en pesos , disponibles para gran parte de la línea Volkswagen.

Además, Yacopini Sud se encuentra adherido al programa BNA Más Autos , una línea de créditos del Banco Nación que ofrece una tasa anual del 34%, con financiación de hasta 72 cuotas fijas en pesos, ampliando las alternativas para que más clientes puedan acceder a su vehículo cero kilómetro.

Otro de los puntos fuertes de la promoción es la posibilidad de entregar un vehículo usado como parte de pago, con muy buena cotización sin importar la marca, lo que facilita aún más el recambio.

YACOPINI A Imperdible liquidación Final 2025 en Yacopini Sud.

La liquidación alcanza a toda la gama Volkswagen y también a otras marcas que forman parte del Territorio Yacopini, como Chevrolet, Nissan y la recientemente incorporada BYD, el gigante asiático de la movilidad.

La promoción estará vigente hasta el miércoles al mediodía, por lo que desde el concesionario invitan a los interesados a acercarse, conocer las unidades disponibles y realizar un test drive. Se trata de una oportunidad limitada en unidades y tiempo, pensada para cerrar el 2025 con un auto nuevo y condiciones difíciles de repetir.