ANSES: quiénes cobran este martes 23 de diciembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 23 de diciembre . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 8 y 9 , recibirán su pago correspondiente.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 9 , podrán disponer del monto asignado.

Desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026 , podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI .

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de diciembre, las terminaciones 2 y 3 podrán obtener este importe.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: 12 de diciembre

Documentos terminados en 4: 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: 16 de diciembre

Documentos terminados en 6: 17 de diciembre

Documentos terminados en 7: 18 de diciembre

Documentos terminados en 8: 19 de diciembre

Documentos terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de diciembre

Documentos terminados en 1: 11 de diciembre

Documentos terminados en 2: 12 de diciembre

Documentos terminados en 3: 15 de diciembre

Documentos terminados en 4: 16 de diciembre

Documentos terminados en 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6: 18 de diciembre

Documentos terminados en 7: 19 de diciembre

Documentos terminados en 8: 22 de diciembre

Documentos terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026

: todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de diciembre al 12 de enero de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero de 2026.

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Desempleo Plan 2

Noviembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de diciembre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.