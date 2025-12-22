22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
casa propia

¿Cuánto es el ahorro previo para el IPV?

El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda, con un esquema que cubre gran parte de la inversión total.

El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda.

El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda.

Foto: Yemel Fil

Si bien depende de los programas, las características de la vivienda, etc, desde el IPV brindaron una referencia para una vivienda promedio de 100 metros cuadrados.

Lee además
Ni para riqueza ni para suerte: por qué conviene mezclar romero con sal gruesa
¿Conocías esto?

Ni para riqueza ni para suerte: por qué conviene mezclar romero con sal gruesa
Banco Nación lanza una promoción sorprendente: ahorrá en artículos para el hogar y construcción
¿Te lo vas a perder?

Banco Nación lanza una promoción sorprendente: ahorrá en artículos para el hogar y construcción

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) explicó a Sitio Andino los detalles de una de las líneas vigentes de acceso a la vivienda. Según la información oficial, para una vivienda de 100 m2 el esquema se basa en un sistema mixto de ahorro previo y crédito.

En números concretos, el ahorro total requerido es de $15.300.000, que se integra a través de una cuota mensual de $425.000 durante un período de 36 meses. Ese tramo constituye la etapa de ahorro obligatorio previa al otorgamiento del crédito.

Una vez cumplido ese requisito, el IPV aporta un crédito de $93.000.000, monto que representa aproximadamente el 85% de la inversión total necesaria para la construcción de la vivienda. De este modo, el peso mayor del financiamiento recae en el aporte estatal, mientras que el ahorro funciona como mecanismo de acceso y respaldo del plan.

Cabe aclarar que las personas interesadas también pueden presentarse a las licitaciones que el IPV realiza cada dos meses. En esos casos, no es requisito haber completado previamente los 36 meses de ahorro, aunque sí deberán integrar en el acto licitatorio las cuotas faltantes hasta alcanzar ese período.

Estos montos se actualizarán en enero, para el periodo enero-marzo.

Temas
Seguí leyendo

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación

Navidad y Año Nuevo: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio de Mendoza

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia

Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín

LO QUE SE LEE AHORA
¿se juega o se suspende el sorteo del quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encarga
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.
alivio para muchos

El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

Te Puede Interesar

Tadeo García Zalazar en Aconcagua Radio: “Estamos cerca de universalizar la sala de 3 años”.
Entrevista

El balance de García Zalazar en Aconcagua Radio: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios

Por Aconcagua Radio
El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro
El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda.
casa propia

¿Cuánto es el ahorro previo para el IPV?

Por Cecilia Zabala