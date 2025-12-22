¿Cuánto es el ahorro previo para el IPV?

Quienes evalúan inscribirse en uno de los programas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) suelen preguntarse cuánto hay que ahorrar y qué monto financia el Estado para construir una casa.

Si bien depende de los programas, las características de la vivienda, etc, desde el IPV brindaron una referencia para una vivienda promedio de 100 metros cuadrados.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) explicó a Sitio Andino los detalles de una de las líneas vigentes de acceso a la vivienda . Según la información oficial, para una vivienda de 100 m2 el esquema se basa en un sistema mixto de ahorro previo y crédito .

En números concretos, el ahorro total requerido es de $15.300.000 , que se integra a través de una cuota mensual de $425.000 durante un período de 36 meses . Ese tramo constituye la etapa de ahorro obligatorio previa al otorgamiento del crédito.

Una vez cumplido ese requisito, el IPV aporta un crédito de $93.000.000, monto que representa aproximadamente el 85% de la inversión total necesaria para la construcción de la vivienda. De este modo, el peso mayor del financiamiento recae en el aporte estatal, mientras que el ahorro funciona como mecanismo de acceso y respaldo del plan.

Cabe aclarar que las personas interesadas también pueden presentarse a las licitaciones que el IPV realiza cada dos meses. En esos casos, no es requisito haber completado previamente los 36 meses de ahorro, aunque sí deberán integrar en el acto licitatorio las cuotas faltantes hasta alcanzar ese período.

Estos montos se actualizarán en enero, para el periodo enero-marzo.