Ni para riqueza ni para suerte: por qué conviene mezclar romero con sal gruesa

18 de diciembre de 2025
{}
Descubrí cómo la combinación de romero y sal gruesa puede traer beneficios a tu hogar según el Feng Shui. En esta nota, todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Aunque resulte sorprendente, la mezcla de romero con sal gruesa ofrece beneficios según el Feng Shui, la ancestral disciplina china. En esta nota te contamos en detalle cómo y por qué conviene incorporar esta práctica en tu casa y rutina diaria.

El secreto de la mezcla de romero y sal gruesa

La sal gruesa es conocida por su capacidad de absorber la humedad y eliminar las energías densas que pueden acumularse en los espacios. Por su parte, el romero se asocia con la protección, la claridad mental y la purificación del hogar.

Según tradiciones como el Feng Shui, la combinación de estos elementos se utiliza para equilibrar ambientes cargados de tensión y promover la armonía. Además, aporta un aroma natural y suave, especialmente cuando el romero está fresco o seco, y suele colocarse en lugares como el living, la entrada o el dormitorio.

Para preparar y utilizar esta mezcla, colocá la sal en un cuenco pequeño de vidrio, cerámica o barro, y agregá encima ramas de romero fresco o seco. Después, ubicá el recipiente en un lugar visible pero discreto del ambiente para aprovechar sus beneficios simbólicos y aromáticos. / TN

