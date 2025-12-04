Ni en el dormitorio ni en el living: dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza

Por Juan Pablo Strappazzon







Aunque parezca sorprendente, la sal posee propiedades poco conocidas según el Feng Shui, la antigua disciplina china. Entre ellas, la capacidad de atraer riqueza, siempre que se coloque en el lugar adecuado de la casa. Te contamos todo lo que debés saber.

recipiente con sal (2) Dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza, según Feng Shui El lugar correcto para poner un recipiente con sal y atraer riqueza, según Feng Shui La sal no solo purifica y equilibra los ambientes, sino que también funciona como un verdadero imán de prosperidad. Colocarla de manera estratégica dentro de la casa puede potenciar la energía de la riqueza, atraer abundancia y preparar el ambiente para recibir nuevas oportunidades económicas.

Los expertos en Feng Shui recomiendan usar un recipiente de vidrio o cerámica y reemplazar la sal con frecuencia, ya que esto ayuda a mantener las energías activas y en constante renovación.

Teniendo esto en cuenta, a continuación te contamos los lugares exactos donde debés colocar la sal para que realmente cumpla tu objetivo de atraer riqueza y abundancia:

La puerta de entrada de casa es considerada el punto por donde ingresa la energía vital. Colocar un pequeño recipiente con sal cerca de este acceso ayuda a atraer prosperidad, limpiar energías negativas y evitar la escasez.

es considerada el punto por donde ingresa la energía vital. Colocar un pequeño recipiente con sal cerca de este acceso ayuda a atraer prosperidad, limpiar energías negativas y evitar la escasez. La cocina simboliza la alimentación y el sustento económico del hogar. Ubicar la sal sobre la mesada, en un estante o junto a una ventana contribuye a generar estabilidad y a mantener la abundancia de manera constante.

simboliza la alimentación y el sustento económico del hogar. Ubicar la sal sobre la mesada, en un estante o junto a una ventana contribuye a generar estabilidad y a mantener la abundancia de manera constante. En el escritorio o zona de estudio la sal potencia la concentración, la creatividad y las oportunidades profesionales. También favorece el progreso en proyectos relacionados con el dinero y refuerza la productividad y la claridad mental. / TN En resumen, la sal es un poderoso aliado para purificar, equilibrar y atraer prosperidad en el hogar cuando se coloca estratégicamente. Para seguir descubriendo cómo elegir los tonos que atraen buena energía esta Navidad según el Feng Shui, hacé click aquí y accedé a la información completa.