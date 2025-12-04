#Taboola
4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Te puede ser útil

Ni en el dormitorio ni en el living: dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza

Aunque parezca increíble, la sal, según el Feng Shui, puede atraer riqueza si se coloca en el lugar correcto de la casa. Mirá cómo lograrlo.

Ni en el dormitorio ni en el living: dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza

Ni en el dormitorio ni en el living: dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza

 Por Juan Pablo Strappazzon

Aunque parezca sorprendente, la sal posee propiedades poco conocidas según el Feng Shui, la antigua disciplina china. Entre ellas, la capacidad de atraer riqueza, siempre que se coloque en el lugar adecuado de la casa. Te contamos todo lo que debés saber.

recipiente con sal (2)
Dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza, según Feng Shui

Dónde colocar un recipiente con sal para atraer riqueza, según Feng Shui

El lugar correcto para poner un recipiente con sal y atraer riqueza, según Feng Shui

La sal no solo purifica y equilibra los ambientes, sino que también funciona como un verdadero imán de prosperidad. Colocarla de manera estratégica dentro de la casa puede potenciar la energía de la riqueza, atraer abundancia y preparar el ambiente para recibir nuevas oportunidades económicas.

Lee además
El clásico árbol de Navidad no va más: ideas que elevan la decoración festiva de tu hogar
Decoración alternativa

El clásico árbol de Navidad no va más: ideas que elevan la decoración festiva de tu hogar
Astrología: qué signo logra superar un dolor emocional y retoma su fuerza esta semana
Renacer semanal

Astrología: qué signo logra superar un dolor emocional y retoma su fuerza esta semana

Los expertos en Feng Shui recomiendan usar un recipiente de vidrio o cerámica y reemplazar la sal con frecuencia, ya que esto ayuda a mantener las energías activas y en constante renovación.

Teniendo esto en cuenta, a continuación te contamos los lugares exactos donde debés colocar la sal para que realmente cumpla tu objetivo de atraer riqueza y abundancia:

  • La puerta de entrada de casa es considerada el punto por donde ingresa la energía vital. Colocar un pequeño recipiente con sal cerca de este acceso ayuda a atraer prosperidad, limpiar energías negativas y evitar la escasez.
  • La cocina simboliza la alimentación y el sustento económico del hogar. Ubicar la sal sobre la mesada, en un estante o junto a una ventana contribuye a generar estabilidad y a mantener la abundancia de manera constante.
  • En el escritorio o zona de estudio la sal potencia la concentración, la creatividad y las oportunidades profesionales. También favorece el progreso en proyectos relacionados con el dinero y refuerza la productividad y la claridad mental. / TN

En resumen, la sal es un poderoso aliado para purificar, equilibrar y atraer prosperidad en el hogar cuando se coloca estratégicamente. Para seguir descubriendo cómo elegir los tonos que atraen buena energía esta Navidad según el Feng Shui, hacé click aquí y accedé a la información completa.

Temas
Seguí leyendo

Recetas para Navidad: tres ensaladas que sorprenderán a todos y son fáciles de hacer

Astrología: qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana

Por qué te gustan tanto los gatos: lo que la psicología revela sobre vos

Cómo envolver regalos de Navidad de forma creativa y ecológica

Astrología: cuáles serán los signos más favorecidos en el amor esta semana

Qué dice la psicología sobre usar siempre el mismo perfume para el día a día

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Ideas para elegir regalos de Navidad conscientes y originales en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen video
Dos mujeres también fueron golpeadas

Video: un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

Una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo
Polémica

Video: una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo

Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Te Puede Interesar

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Por Celeste Funes
Atención mendocinos y turistas: rige una alerta amarilla por tormentas. 
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La nena sobreviviente del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti.
Operativo sanitario

Una de las nenas sobrevivientes del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti

Por Natalia Mantineo