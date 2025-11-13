13 de noviembre de 2025
Cómo elegir los tonos que atraen buena energía en Navidad, según el Feng Shui

El Feng Shui revela qué colores usar en Navidad para atraer armonía, prosperidad y amor en tu hogar. Descubrí cómo combinarlos con equilibrio.

 Por Analía Martín

En esta Navidad, el feng shui se convierte en un aliado para quienes buscan más que una decoración bonita: quieren atraer buena energía, prosperidad y bienestar. Los colores que elijas para adornar tu casa o tu árbol navideño pueden influir en el ánimo familiar y en las vibraciones del hogar durante las fiestas.

Feng shui y Navidad: colores que equilibran la energía

El feng shui enseña que los colores no sólo embellecen los espacios, sino que también canalizan y equilibran la energía vital (chi). En época navideña, elegir correctamente las tonalidades ayuda a crear ambientes acogedores y vibrantes, ideales para compartir en familia y cerrar el año con buena fortuna.

En Mendoza y en gran parte de Argentina, donde el clima cálido invita a celebrar al aire libre, muchos optan por una decoración más fresca y luminosa, incorporando matices suaves o metálicos que evocan serenidad y renovación. Sin embargo, hay tonos tradicionales que nunca fallan.

bolas de navidad, colores

Los tonos que atraen prosperidad y amor según el feng shui

Según esta filosofía oriental, los siguientes colores activan distintas energías positivas:

  • Rojo: representa el fuego, la pasión y la vitalidad. Es el color más poderoso para atraer alegría y buena fortuna. Ideal para guirnaldas, moños o centros de mesa.
  • Verde: simboliza crecimiento, salud y esperanza. Favorece la armonía familiar y se asocia con la renovación del año que comienza.
  • Dorado: emite energía de abundancia y éxito. Perfecto para quienes desean atraer prosperidad económica en el nuevo ciclo.
  • Blanco: aporta calma, pureza y equilibrio. Es ideal para armonizar el ambiente y reducir tensiones.
  • Plateado: relacionado con la intuición y la riqueza interior, otorga un toque de sofisticación y serenidad.
adornos navideños, Navidad

Cómo combinar los colores navideños para atraer buena energía

El secreto está en mantener el equilibrio visual y energético. No se trata de usar todos los colores a la vez, sino de combinarlos según la intención que se desee proyectar. Por ejemplo, rojo y dorado para quienes buscan prosperidad y entusiasmo; verde y blanco para hogares que priorizan la paz y la conexión familiar.

Una tendencia que crece en Mendoza es la de incorporar materiales naturales y luces cálidas, que potencian la energía positiva. Decorar con ramas secas, velas, cintas de lino o adornos artesanales no solo respeta el principio del feng shui de conexión con la naturaleza, sino que también crea espacios auténticos y acogedores.

Elegir los tonos adecuados puede transformar la atmósfera del hogar y atraer nuevas oportunidades. Esta Navidad, dejar entrar la buena energía es tan simple como elegir el color que refleje tus deseos más profundos para el año que comienza.

