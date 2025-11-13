13 de noviembre de 2025
Conocé el horóscopo para este jueves 13 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 13 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 13 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Hoy el Universo te impulsa a tomar acción sin miedo. Una oportunidad se abre ante vos: escuchá tu fuego interior y avanzá. En el amor, si hablás desde el corazón, sanarás viejas heridas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La energía terrenal te acompaña para construir estabilidad y confianza. No te apures, el tiempo juega a tu favor. En el amor, alguien valora tu lealtad más de lo que imaginas.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente vibra alto. Hoy podés manifestar un deseo si lo decís en voz alta. Conectá con personas que te inspiren. En el amor, la comunicación será tu puente hacia el entendimiento.

Conocé el horóscopo para este jueves 13 de noviembre.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La Luna te abraza con dulzura y te invita a soltar la preocupación y confiar más. Escuchá tu intuición, que nunca se equivoca. En el amor, un gesto simple traerá calma y unión.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu luz brilla con fuerza y el Universo te pide que la compartas. Ayudar a otros multiplicará tus bendiciones. En el amor, la pasión se enciende con una mirada sincera.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy aprendés que el control no lo es todo. Dejá fluir y permití que el Universo te sorprenda. En el amor, el orden da paso a la ternura. Una noticia te llenará de esperanza.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio regresa a tu vida. El Universo te recompensa por tu paciencia y tu bondad. En el amor, llega la armonía que tanto deseabas. Abrite a recibir.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Día de transformación profunda. Soltá lo que duele y renacé más fuerte. En el amor, la pasión se mezcla con la sanación. Escuchá tu alma, que sabe lo que necesita.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El fuego cósmico te impulsa a buscar nuevas aventuras y abrir tu mente. Una propuesta llega con buenas vibras. En el amor, la sinceridad ilumina el camino.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La disciplina es tu aliada, pero hoy el Universo te invita a soltar la rigidez y confiar más. En el amor, un gesto maduro consolida tu vínculo. Agradecé lo que construiste.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Las estrellas te rodean de energía visionaria. Hoy una idea brillante puede cambiar tu rumbo. En el amor, alguien diferente te muestra una nueva forma de sentir.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La intuición y la empatía guían tu día. Escuchá las señales, el Universo te está hablando. En el amor, un momento de ternura te recordará lo importante que es confiar.

