12 de noviembre de 2025
Conocé el horóscopo para este miércoles 12 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este miércoles 12 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del miércoles 12 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu fuego interior se enciende con fuerza. Es momento de liderar y tomar decisiones valientes. En el amor, un gesto sincero abrirá puertas al entendimiento. Confía en tu instinto.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El Universo te pide paciencia y equilibrio. No te apresures a definir todo hoy. Una conversación pendiente puede aclarar el camino en tus relaciones. Energías de estabilidad y ternura.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente vibra en alta frecuencia. Aprovechá esta energía para comunicar tus ideas y conectar con personas influyentes. En el amor, alguien te escucha con el corazón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La Luna activa tu lado más sensible. Cuida tus emociones y tu entorno familiar. Un recuerdo del pasado puede sanar si lo mirás con amor. Día de introspección y paz interior.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El brillo vuelve a vos. Tu presencia atraerá reconocimiento y afecto. Si algo te preocupa, hoy el Universo te muestra que estás en el camino correcto. Amor en expansión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El orden mental te permitirá resolver un asunto que parecía trabado. Confía en tu capacidad para mejorar lo que te rodea. En el amor, dejá que te cuiden un poco más.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las energías del día te invitan a reconectar con tu belleza interior. Un cambio de look o de actitud te hará sentir renovado. En el amor, las emociones fluyen con armonía.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Estás atravesando un renacer. Hoy podés cerrar ciclos y soltar resentimientos. En el amor, lo profundo se vuelve más verdadero. Transformación positiva a la vista.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu optimismo es tu mayor don. Un viaje, plan o proyecto empieza a tomar forma. En el amor, la sinceridad será clave para avanzar.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu disciplina empieza a dar frutos. El éxito se acerca si mantenés la constancia. En el amor, un gesto maduro consolida tu relación. Confiá en tu proceso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad se potencia y atrae oportunidades únicas. Hoy es un día para innovar y romper rutinas. En el amor, alguien puede sorprenderte con una declaración sincera.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La intuición será tu mejor guía. Escuchá tus sueños y señales del Universo. En el amor, la empatía cura viejas heridas. Día ideal para conectar con lo espiritual. Fuente: NA

