Astrología: qué signo encuentra a su alma gemela esta semana

La astrología anuncia una semana intensa en el plano emocional. Con Mercurio retrógrado y la Luna transitando por Leo, el universo propone revisar vínculos, sanar heridas y reencontrarse con lo esencial. Este clima astral puede traer reencuentros o revelaciones afectivas que marcarán el rumbo del corazón para algunos signos del zodíaco.
Astrología y horóscopo: el clima cósmico de la semana
El panorama energético entre el 10 y el 17 de noviembre de 2025 está dominado por una vibración introspectiva. Mercurio retrógrado invita a mirar hacia atrás y revisar decisiones emocionales, mientras que la Luna en Leo impulsa el valor y la expresión genuina de los sentimientos. En este contexto, los vínculos del pasado podrían regresar con fuerza o mostrar lo que realmente vale la pena conservar.
El Sol en Escorpio intensifica las emociones y despierta la necesidad de transformación profunda. Es una etapa ideal para cerrar ciclos y abrir espacio a nuevas experiencias amorosas. Los planetas Júpiter y Saturno, en tránsito hacia signos de agua y fuego, favorecen los aprendizajes emocionales y la madurez en las relaciones.
El signo que encuentra a su alma gemela
Entre todos los signos, Leo será el gran protagonista de la semana. Con la Luna transitando su territorio, este signo de fuego vibra en plenitud, atrayendo conexiones auténticas y encuentros que tocan el alma. Leo encuentra a su alma gemela porque su energía está alineada con el coraje y la apertura del corazón.
Durante estos días, los leoninos podrían cruzarse con alguien que refleje su esencia, un espejo emocional que les permita reconocerse y avanzar hacia una relación más consciente. No será una conexión cualquiera, sino un lazo cargado de reciprocidad, magnetismo y admiración mutua.
Los astros favorecen los encuentros inesperados, especialmente en espacios sociales, eventos o situaciones vinculadas al trabajo creativo. Para Leo —y para quienes tengan ascendente o Venus en este signo—, es tiempo de dejar que el corazón tome la iniciativa y de confiar en la intuición.