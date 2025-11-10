10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Almas bajo las estrellas

Astrología: qué signo encuentra a su alma gemela esta semana

Según la astrología y el horóscopo, un signo vivirá una conexión única durante esta semana marcada por Mercurio retrógrado y la Luna en Leo.

Astrología: qué signo encuentra a su alma gemela esta semana

Astrología: qué signo encuentra a su alma gemela esta semana

Por Sitio Andino Lifestyle

La astrología anuncia una semana intensa en el plano emocional. Con Mercurio retrógrado y la Luna transitando por Leo, el universo propone revisar vínculos, sanar heridas y reencontrarse con lo esencial. Este clima astral puede traer reencuentros o revelaciones afectivas que marcarán el rumbo del corazón para algunos signos del zodíaco.

Astrología y horóscopo: el clima cósmico de la semana

El panorama energético entre el 10 y el 17 de noviembre de 2025 está dominado por una vibración introspectiva. Mercurio retrógrado invita a mirar hacia atrás y revisar decisiones emocionales, mientras que la Luna en Leo impulsa el valor y la expresión genuina de los sentimientos. En este contexto, los vínculos del pasado podrían regresar con fuerza o mostrar lo que realmente vale la pena conservar.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este domingo 9 de noviembre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para este sábado 8 de noviembre de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este sábado 8 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

El Sol en Escorpio intensifica las emociones y despierta la necesidad de transformación profunda. Es una etapa ideal para cerrar ciclos y abrir espacio a nuevas experiencias amorosas. Los planetas Júpiter y Saturno, en tránsito hacia signos de agua y fuego, favorecen los aprendizajes emocionales y la madurez en las relaciones.

astrología y pareja, amor
Astrología | Durante este tiempo de Mercurio retrógradaos, los vínculos del pasado podrían regresar con fuerza

Astrología | Durante este tiempo de Mercurio retrógradaos, los vínculos del pasado podrían regresar con fuerza

El signo que encuentra a su alma gemela

Entre todos los signos, Leo será el gran protagonista de la semana. Con la Luna transitando su territorio, este signo de fuego vibra en plenitud, atrayendo conexiones auténticas y encuentros que tocan el alma. Leo encuentra a su alma gemela porque su energía está alineada con el coraje y la apertura del corazón.

Durante estos días, los leoninos podrían cruzarse con alguien que refleje su esencia, un espejo emocional que les permita reconocerse y avanzar hacia una relación más consciente. No será una conexión cualquiera, sino un lazo cargado de reciprocidad, magnetismo y admiración mutua.

amor, astrología, destino
Astrolgía | Una semana que beneficia sentimentalmente a quienes tengan al sol, ascendente y Venus en signo Leo

Astrolgía | Una semana que beneficia sentimentalmente a quienes tengan al sol, ascendente y Venus en signo Leo

Los astros favorecen los encuentros inesperados, especialmente en espacios sociales, eventos o situaciones vinculadas al trabajo creativo. Para Leo —y para quienes tengan ascendente o Venus en este signo—, es tiempo de dejar que el corazón tome la iniciativa y de confiar en la intuición.

La semana bajo el influjo de Mercurio retrógrado y la Luna en Leo favorece los reencuentros. Leo encuentra a su alma gemela, pero todos los signos reciben una invitación similar: mirar hacia adentro, sanar y abrirse a vínculos más conscientes. La astrología nos recuerda que el amor verdadero surge cuando aprendemos a reconocernos en el otro.

Temas
Seguí leyendo

Astrología: el signo que libera tensiones y se reinventa esta semana

Conocé el horóscopo para este viernes 7 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: ¿qué signo toma liderazgo en su trabajo esta semana?

Conocé el horóscopo para este jueves 6 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 5 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signo vive su semana más romántica bajo la Luna Llena

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología semanal: ¿qué signo se reconcilia con su pareja?

LO QUE SE LEE AHORA
Ni peligroso ni difícil: para qué sirve la mezcla de agua oxigenada y detergente y cómo usarla
Por si te sirve

Ni peligroso ni difícil: para qué sirve la mezcla de agua oxigenada y detergente y cómo usarla

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Te Puede Interesar

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.
Legislatura

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Por Florencia Martinez del Rio
El gobernador Alfredo Cornejo viajó a los Emiratos Árabes para explorar alianzas.
Vino, minería y alimentos

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Por Sitio Andino Política
El Niño del Aconcagua permanecerá ahora en el Museo Cornelio Moyano, bajo resguardo y sin exposición pública video
No será exhibido

Traslado histórico en Mendoza: el Niño del Aconcagua reposa en el Museo Cornelio Moyano

Por Sitio Andino Sociedad