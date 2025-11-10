Astrología: qué signo encuentra a su alma gemela esta semana

La astrología anuncia una semana intensa en el plano emocional. Con Mercurio retrógrado y la Luna transitando por Leo, el universo propone revisar vínculos, sanar heridas y reencontrarse con lo esencial. Este clima astral puede traer reencuentros o revelaciones afectivas que marcarán el rumbo del corazón para algunos signos del zodíaco.

El panorama energético entre el 10 y el 17 de noviembre de 2025 está dominado por una vibración introspectiva. Mercurio retrógrado invita a mirar hacia atrás y revisar decisiones emocionales, mientras que la Luna en Leo impulsa el valor y la expresión genuina de los sentimientos. En este contexto, los vínculos del pasado podrían regresar con fuerza o mostrar lo que realmente vale la pena conservar.

El Sol en Escorpio intensifica las emociones y despierta la necesidad de transformación profunda. Es una etapa ideal para cerrar ciclos y abrir espacio a nuevas experiencias amorosas. Los planetas Júpiter y Saturno, en tránsito hacia signos de agua y fuego, favorecen los aprendizajes emocionales y la madurez en las relaciones.

Entre todos los signos, Leo será el gran protagonista de la semana . Con la Luna transitando su territorio, este signo de fuego vibra en plenitud, atrayendo conexiones auténticas y encuentros que tocan el alma. Leo encuentra a su alma gemela porque su energía está alineada con el coraje y la apertura del corazón.

Astrología | Durante este tiempo de Mercurio retrógradaos, los vínculos del pasado podrían regresar con fuerza

Durante estos días, los leoninos podrían cruzarse con alguien que refleje su esencia, un espejo emocional que les permita reconocerse y avanzar hacia una relación más consciente. No será una conexión cualquiera, sino un lazo cargado de reciprocidad, magnetismo y admiración mutua.

amor, astrología, destino Astrolgía | Una semana que beneficia sentimentalmente a quienes tengan al sol, ascendente y Venus en signo Leo

Los astros favorecen los encuentros inesperados, especialmente en espacios sociales, eventos o situaciones vinculadas al trabajo creativo. Para Leo —y para quienes tengan ascendente o Venus en este signo—, es tiempo de dejar que el corazón tome la iniciativa y de confiar en la intuición.

La semana bajo el influjo de Mercurio retrógrado y la Luna en Leo favorece los reencuentros. Leo encuentra a su alma gemela, pero todos los signos reciben una invitación similar: mirar hacia adentro, sanar y abrirse a vínculos más conscientes. La astrología nos recuerda que el amor verdadero surge cuando aprendemos a reconocernos en el otro.