11 de noviembre de 2025
{}
Astrología: qué signo del zodíaco consigue un ascenso esta semana

Según la astrología, un signo del zodíaco se destaca por su liderazgo y podría conseguir el ascenso que venía esperando. Leé tu horóscopo.

La astrología de la semana del 10 al 17 de noviembre de 2025 anticipa días de revisión, introspección y toma de decisiones valientes. Con Mercurio retrógrado y la Luna transitando por Leo, el cielo propone repensar estrategias, pero también dar pasos firmes hacia el éxito. Entre todos los signos, Capricornio será quien logre consolidar su trabajo y obtener un ascenso.

Astrología: una semana para revisar y avanzar

Los tránsitos planetarios traen una energía dual: por un lado, Mercurio retrógrado impulsa a reflexionar antes de actuar; por otro, la Luna en Leo aporta vitalidad, empuje y confianza para brillar. Este contraste favorece a quienes saben combinar paciencia con estrategia, y Capricornio domina ese equilibrio como ningún otro signo.

Con el Sol en Escorpio, la atención se centra en la transformación interior y en el compromiso con los objetivos personales. Es un período ideal para que Capricornio vea recompensado su esfuerzo constante. Además, la influencia de Júpiter en Cáncer y Saturno en Aries genera un clima favorable para el crecimiento profesional y los logros concretos.

Capricornio: el signo que consigue un ascenso esta semana

El signo del trabajo y la disciplina, Capricornio, será el gran beneficiado por los tránsitos planetarios. La combinación de energía de tierra y fuego le permitirá destacarse en su entorno laboral. Esta semana, los astros lo empujan a asumir el liderazgo de un proyecto o a ser reconocido por sus superiores por una labor bien hecha.

Mercurio retrógrado, lejos de complicarle las cosas, lo invita a revisar su trayectoria, a evaluar todo lo aprendido y a fortalecer su posición profesional. Es un momento perfecto para renegociar condiciones, plantear nuevas ideas o animarse a solicitar un ascenso que ya estaba pendiente.

Capricornio también sentirá un impulso emocional que lo motiva a creer más en sí mismo. Su constancia, su capacidad de organización y su madurez lo colocan en el centro de las oportunidades. Los signos de tierra —Tauro y Virgo— también recibirán un impulso positivo, especialmente si están cerrando etapas laborales o planificando cambios. La astrología de noviembre invita a madurar, a confiar en la experiencia acumulada y a proyectar a largo plazo. No es momento de improvisar, sino de consolidar lo construido con esfuerzo y claridad.

