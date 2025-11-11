Astrología: qué signo del zodíaco consigue un ascenso esta semana

La astrología de la semana del 10 al 17 de noviembre de 2025 anticipa días de revisión, introspección y toma de decisiones valientes. Con Mercurio retrógrado y la Luna transitando por Leo, el cielo propone repensar estrategias, pero también dar pasos firmes hacia el éxito. Entre todos los signos, Capricornio será quien logre consolidar su trabajo y obtener un ascenso.

Los tránsitos planetarios traen una energía dual: por un lado, Mercurio retrógrado impulsa a reflexionar antes de actuar; por otro, la Luna en Leo aporta vitalidad, empuje y confianza para brillar . Este contraste favorece a quienes saben combinar paciencia con estrategia, y Capricornio domina ese equilibrio como ningún otro signo.

Predicciones Conocé el horóscopo para este martes 11 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Con el Sol en Escorpio, la atención se centra en la transformación interior y en el compromiso con los objetivos personales. Es un período ideal para que Capricornio vea recompensado su esfuerzo constante. Además, la influencia de Júpiter en Cáncer y Saturno en Aries genera un clima favorable para el crecimiento profesional y los logros concretos.

El signo del trabajo y la disciplina, Capricornio, será el gran beneficiado por los tránsitos planetarios. La combinación de energía de tierra y fuego le permitirá destacarse en su entorno laboral. Esta semana, los astros lo empujan a asumir el liderazgo de un proyecto o a ser reconocido por sus superiores por una labor bien hecha.

Mercurio retrógrado, lejos de complicarle las cosas, lo invita a revisar su trayectoria, a evaluar todo lo aprendido y a fortalecer su posición profesional. Es un momento perfecto para renegociar condiciones, plantear nuevas ideas o animarse a solicitar un ascenso que ya estaba pendiente.

ascenso laboral Astrología | A nivel laboral, el signo de Capricornio brilla en su esplendor

Capricornio también sentirá un impulso emocional que lo motiva a creer más en sí mismo. Su constancia, su capacidad de organización y su madurez lo colocan en el centro de las oportunidades. Los signos de tierra —Tauro y Virgo— también recibirán un impulso positivo, especialmente si están cerrando etapas laborales o planificando cambios. La astrología de noviembre invita a madurar, a confiar en la experiencia acumulada y a proyectar a largo plazo. No es momento de improvisar, sino de consolidar lo construido con esfuerzo y claridad.