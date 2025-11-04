4 de noviembre de 2025
{}
Energías del amor

Astrología: qué signo vive su semana más romántica bajo la Luna Llena

La astrología y el horóscopo señalan una semana intensa, pero un signo del zodíaco vivirá días especialmente apasionados y transformadores.

Según la astrología, la semana del 3 al 9 de noviembre de 2025 estará marcada por una potente Luna Llena en Tauro y la entrada de Venus en Escorpio. Estos movimientos astrológicos activan las emociones más profundas, intensificando el deseo y el vínculo afectivo. Sin embargo, hay un signo que destaca por vivir su momento más romántico del año.

Tauro: el signo que vive su semana más romántica

Esta semana, Tauro será el gran protagonista del amor. La Luna Llena del miércoles 5 ilumina su signo, trayendo claridad emocional, sensualidad y una conexión más profunda con los afectos. Los taurinos sentirán una energía magnética que los impulsará a expresar lo que sienten sin reservas.

Venus, planeta del amor y regente de Tauro, se mueve hacia Escorpio, su signo opuesto y complementario. Esto potencia la pasión y la entrega total en las relaciones, favoreciendo encuentros intensos, reconciliaciones o confesiones esperadas. Los vínculos que surjan estos días tendrán una carga emocional profunda y podrían transformarse en relaciones duraderas.

Lo que dice el horóscopo para Tauro y los demás signos

Para Tauro, la astrología sugiere tres días clave:

  • Miércoles 5: la Luna Llena ilumina sus deseos y les permite expresar lo que sienten.
  • Viernes 7: un encuentro inesperado o una conversación sincera puede cambiar el rumbo sentimental.
  • Domingo 9: ideal para cerrar ciclos y reafirmar compromisos.

Mientras tanto, otros signos también sentirán el influjo de Venus en Escorpio. Cáncer, Piscis y Escorpio vivirán una oleada de romanticismo y deseo, mientras que Sagitario y Leo podrían experimentar mayor necesidad de libertad en sus vínculos. Mercurio, próximo a su fase retrógrada, sugiere prudencia al comunicar sentimientos: no todo lo que se diga será bien interpretado.

El amor, esta semana, viene cargado de promesas… promesas que conviene volver a revisar cuando Mercurio salga de su fase de retrogradación el 29 de noviembre. Tauro, guiado por la Luna Llena, vive una etapa donde la pasión y la ternura se mezclan con fuerza. Y aunque el cielo se agite con transformaciones, el corazón taurino sabrá encontrar su equilibrio.

