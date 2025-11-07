7 de noviembre de 2025
Conocé el horóscopo para este viernes 7 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 7 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 7 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Hoy sentirás una gran determinación para cumplir tus metas. Aprovechá esa energía para cerrar ciclos o tomar decisiones firmes. En el amor, se renueva la pasión.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las recompensas llegan para quienes perseveran, Tauro. Este viernes trae estabilidad y buenas noticias económicas. En el amor, una charla sincera fortalece vínculos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Es momento de escuchar tanto como hablar. La comunicación fluirá mejor si sos claro con tus emociones. En el amor, una conversación pendiente trae alivio.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu sensibilidad te conecta con los demás. Hoy alguien podría necesitar tu contención o tus consejos. En el amor, la empatía será clave para la armonía.

Conocé el horóscopo para hoy.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma brilla y atrae miradas, Leo. Día ideal para mostrar tus talentos o iniciar algo nuevo. En el amor, la confianza y la risa serán tus aliados.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los detalles hoy marcarán la diferencia. Aprovechá para organizar tu entorno y planificar con claridad. En el amor, dejá que las cosas fluyan sin controlarlo todo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se abre un día de equilibrio y reconciliación. Si hubo distancias o malentendidos, hoy podrás resolverlos con amor. En lo laboral, llegan oportunidades de colaboración.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Día intenso, de emociones profundas y revelaciones. Escuchá tu intuición y no temas a los cambios. En el amor, la pasión vuelve a encenderse.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La aventura te llama, Sagitario. Es un buen momento para planificar viajes o proyectos nuevos. En el amor, la alegría compartida une corazones.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El esfuerzo empieza a dar frutos. Mantené tu enfoque y no te distraigas con lo que no suma. En el amor, alguien valora tu lealtad y tu constancia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Se despierta tu creatividad, Acuario. Hoy tendrás ideas originales que pueden mejorar tu entorno. En el amor, una sorpresa romántica ilumina tu día.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La energía emocional de este día te inspira a conectar con lo espiritual. Escuchá tus sueños y señales del universo. En el amor, alguien podría abrirte su corazón.

