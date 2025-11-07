¿Cómo mi gato puede tener PIF si no sale de casa? Causas, síntomas y tratamiento

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es una enfermedad que preocupa a muchas familias que conviven con gatos en casa. Aunque se crea que solo afecta a animales que viven en la calle, un gato indoor también puede desarrollarla , lo cual genera dudas, miedo y angustia en sus cuidadores. Entender cómo ocurre es clave para actuar rápido.

La PIF es una enfermedad grave causada por el coronavirus felino (FCoV) , distinto al que afecta a las personas. Este virus es común en gatos y muchas veces sólo produce diarreas leves o pasajeras . Sin embargo, en un pequeño porcentaje el virus puede mutar dentro del organismo y provocar la PIF, una enfermedad sistémica que afecta órganos internos y provoca inflamación.

Cuidado animal A pocos meses de su apertura, el Centro Veterinario de Maipú ya cambió la vida de cientos de familias

Por eso, un gato que no sale de casa puede tener PIF si se infectó del virus en el pasado (antes de ser adoptado, en la calle, en un refugio o incluso de su madre), y la mutación aparece tiempo después, a veces ante situaciones de estrés o baja de defensas.

Embed

Síntomas a tener en cuenta en tu mascota

Los signos pueden ser sutiles al inicio. Observar cambios de comportamiento es esencial.

Los síntomas más frecuentes son:

Pérdida de apetito

Adelgazamiento progresivo

Decaimiento y menos actividad

Abdomen inflado por acumulación de líquido (en la forma húmeda)

por acumulación de líquido (en la forma húmeda) Fiebre persistente

Cambios neurológicos o visuales (en la forma seca)

Si tu gato comienza a mostrar varios de estos síntomas, es fundamental consultar al veterinario de inmediato. Si tu gato comienza a mostrar varios de estos síntomas, es fundamental consultar al veterinario de inmediato.

Tratamientos disponibles y pronóstico

Hasta hace pocos años, la PIF era considerada mortal en casi todos los casos. Hoy, gracias a terapias antivirales modernas, el pronóstico cambió radicalmente. Existen tratamientos que logran tasas de recuperación superiores al 90% cuando se aplican correctamente y con seguimiento profesional.

Sin embargo, el tratamiento:

Suele extenderse entre 80 y 90 días

Puede administrarse en forma oral o inyectable

Requiere controles veterinarios periódicos

Representa un costo considerable, que varía según peso, forma clínica y acceso al medicamento

gato en la veterinaria Si bien la PIF es una enfermedad grave para tu gato, tiene tratamientos muy efectivos

¿Se puede prevenir?

No existe aún una vacuna de uso extendido y eficaz, aunque hay investigaciones avanzadas. La prevención más efectiva es la higiene dentro del hogar:

Limpiar con frecuencia las bandejas sanitarias

Evitar que varios gatos compartan la misma bandeja si alguno tiene diarrea

Mantener rutinas estables y ambientes tranquilos

La PIF es una enfermedad seria, pero hoy ya no es sinónimo de despedida. Si tu gato recibe diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, tiene altas posibilidades de recuperarse. Lo fundamental es observar, consultar a tiempo y no perder la calma: tu compañero felino te necesita cerca, informado y acompañado.