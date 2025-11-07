Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza Foto: Yemel Fil

El día amanece con probabilidad de lluvias débiles en el Gran Mendoza y parte norte del Valle de Uco. Desde media mañana, mejora progresivamente la situación, manteniéndose cielo seminublado a nublado durante la jornada, especialmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, sin precipitaciones.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 22 grados y la mínima a los 8 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza En cuanto al sábado 8 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Inestable por la noche. La máxima rondaría los 24 grados y la mínima a los 8 grados.

Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.