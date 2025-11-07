7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con lluvias débiles en el Gran Mendoza. Conocé el pronóstico del tiempo extendido

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Foto: Yemel Fil

El día amanece con probabilidad de lluvias débiles en el Gran Mendoza y parte norte del Valle de Uco. Desde media mañana, mejora progresivamente la situación, manteniéndose cielo seminublado a nublado durante la jornada, especialmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, sin precipitaciones.

Lee además
Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre
Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 6 de noviembre en Mendoza.
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 6 de noviembre en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 22 grados y la mínima a los 8 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • En cuanto al sábado 8 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Inestable por la noche. La máxima rondaría los 24 grados y la mínima a los 8 grados.
  • Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.
Temas
Seguí leyendo

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de noviembre en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 4 de noviembre en Mendoza

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Poco cambio de temperatura y zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Ascenso de la temperatura y cielo despejado: el pronóstico del tiempo par este domingo en Mendoza

Lluvias y descenso de la temperatura: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

Zonda y aumento de temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Convocatoria a audiencia pública: proyecto Don Luis
EDICTO

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura