Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 7 de noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo con una que estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura.
7 de noviembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con lluvias débiles en el Gran Mendoza. Conocé el pronóstico del tiempo extendido
Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 7 de noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo con una que estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura.
El día amanece con probabilidad de lluvias débiles en el Gran Mendoza y parte norte del Valle de Uco. Desde media mañana, mejora progresivamente la situación, manteniéndose cielo seminublado a nublado durante la jornada, especialmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, sin precipitaciones.
Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 22 grados y la mínima a los 8 grados.