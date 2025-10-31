Zonda y aumento de temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza para este viernes 31 de octubre, anticipa una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, zonda en precordillera y Malargue. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera.

No se descarta caída de granizo en algunos núcleos. Durante la noche, las tormentas se extenderán hacia el Valle de Uco y, posteriormente, hacia zona Este y Gran Mendoza, hasta la madrugada del sábado.

Imagen de WhatsApp 2025-10-31 a las 07.16.07_1d124f0a Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 30 grados y la mínima a los 12 grados

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza En cuanto al sábado 1 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones por la mañana y nevadas en cordillera. La máxima llegaría a los 23 grados y la mínima a los 4 grados.