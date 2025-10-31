31 de octubre de 2025
Zonda y aumento de temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con un marcado aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza para este viernes 31 de octubre, anticipa una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, zonda en precordillera y Malargue. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera.

No se descarta caída de granizo en algunos núcleos. Durante la noche, las tormentas se extenderán hacia el Valle de Uco y, posteriormente, hacia zona Este y Gran Mendoza, hasta la madrugada del sábado.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 30 grados y la mínima a los 12 grados

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • En cuanto al sábado 1 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones por la mañana y nevadas en cordillera. La máxima llegaría a los 23 grados y la mínima a los 4 grados.
