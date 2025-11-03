Poco cambio de temperatura y zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes 3 de noviembre en Mendoza.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este lunes 3 de noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo con nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y probables lluvias y tormentas, además de nevadas en cordillera.