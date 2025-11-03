3 de noviembre de 2025
{}
Poco cambio de temperatura y zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes 3 de noviembre en Mendoza

Nubosidad variable, probabilidad de tormentas y viento zonda en algunos sectores de la provincia de Mendoza. Conoce el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
La máxima llegaría a los 30°C y la mínima en 17°C. Habrá viento Zonda leve entre las 14:00 horas y las 21:00 horas, presente principalmente en Malargüe, Valle de Uspallata, precordillera Central y Sur, y parte Sur del Valle de Uco. Velocidades promedio de 40 km/h.

El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • Martes 4 de noviembre: el ingreso de un frente frío provocará mayormente cielo nublado, lluvias y lloviznas, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. En cordillera se prevén nevadas. Máxima: 19°C | Mínima: 14°C.
  • Miércoles 5 de noviembre: el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del sector sur y poco cambio de la temperatura. Máxima: 20°C | Mínima: 10°C.
  • Jueves 6 de noviembre: nubosidad variable con descenso de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Máxima: 16°C | Mínima: 9°C.
  • Viernes 7 de noviembre: parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Mínimas cercanas al 0°C en zonas productivas. Máxima: 21°C | Mínima: 6°C.
