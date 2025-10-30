30 de octubre de 2025
{}
Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 30 de octubre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico extendido

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza para este jueves 30 de octubre, anticipa una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Poca nubosidad en cordillera.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 27 grados y la mínima a los 9 grados.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • En cuanto al viernes 31 de octubre continuará en aumento la temperatura. Desde la madrugada, circulación de norte a sur en la franja Este y Gran Mendoza, hasta las 18:00. A partir de las 08:00, viento Zonda leve en toda la cordillera provincial. A las 11:00. descendería hacia el Sur de Malargüe; a las 13:00-14:00 afectará Malargüe, el Valle de Uspallata y la zona Sur del Valle de Uco. Velocidades de 30 a 40 km/h. Desde las 19:00, ingresará viento del sur, acompañando formaciones de tormentas, con intensidades entre 45 y 50 km/h, alcanzando el Gran Mendoza y zona Este cerca de las 22:00. Este viento persistirá hasta las 05:00 del Sábado. La temperatura máxima sería de 30 grados y la mínima de 12 grados.
