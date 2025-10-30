Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 30 de octubre en Mendoza 

El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza para este jueves 30 de octubre, anticipa una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Poca nubosidad en cordillera.
30 de octubre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico extendido
Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 27 grados y la mínima a los 9 grados.