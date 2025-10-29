29 de octubre de 2025
Ascenso de la temperatura y heladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de octubre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza para este miércoles 29 de octubre, anticipa una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Habrá heladas parciales.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 21 grados y la mínima a los 5 grados.
turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Para el jueves 30 de octubre, el día se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima rozaría los 27 grados y la mínima los 7 grados,
  • En cuanto al viernes 31 de octubre continuará en aumento la temperatura. La máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 12 grados. Además, se espera la ocurrencia de viento Zonda en toda la precordillera, Malargüe y en el Valle de Uspallata.
