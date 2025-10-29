Ascenso de la temperatura y heladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de octubre en Mendoza

El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza para este miércoles 29 de octubre, anticipa una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Habrá heladas parciales.
29 de octubre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
