Lluvias y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El primer fin de semana de noviembre traerá tiempo inestable y descenso de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará parcialmente nublado y ventoso, con precipitaciones durante la mañana y nevadas en zonas cordilleranas.

Las lluvias se concentrarán entre las 6 y las 9 de la mañana, especialmente sobre el norte del Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este. Desde media mañana, las condiciones comenzarán a mejorar de forma progresiva.

En la alta montaña, persistirá el mal tiempo en las primeras horas, con precipitaciones débiles a moderadas en los sectores Central y Norte.

El viento circulará desde el sur durante la mañana, afectando sobre todo el Norte y Gran Mendoza.

Las temperaturas promedio en el llano serán de 25 grados centígrados, en su máxima, y mínimas de entre 4 y 10°C, según la región. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza Domingo 2 de noviembre : la jornada se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura , acompañada por vientos moderados del noreste . Se espera la circulación de viento leve de norte a sur entre las 12 y las 22, abarcando toda la provincia. En el sur de Malargüe se prevé viento Zonda leve entre las 13 y las 20. En alta montaña , cielo despejado en general, con algunas nubes aisladas hacia la tarde. Máxima de 29°C , y mínimas de 7°C en Malargüe y de 11°C en el resto del territorio.

: la jornada se presentará , acompañada por . Se espera la circulación de viento leve de norte a sur entre las 12 y las 22, abarcando toda la provincia. En el sur de Malargüe se prevé entre las 13 y las 20. En , cielo despejado en general, con algunas nubes aisladas hacia la tarde. Máxima de , y mínimas de en Malargüe y de en el resto del territorio. Lunes 3 de noviembre : se espera nubosidad variable , con poco cambio de la temperatura y probables lluvias y tormentas , además de nevadas en cordillera . Máxima: 30°C | Mínima: 17°C .

: se espera , con y , además de . Máxima: | Mínima: . Martes 4 de noviembre: e l ingreso de un frente frío provocará mayormente cielo nublado , lluvias y lloviznas , con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste . En cordillera se prevén nevadas . Máxima: 19°C | Mínima: 14°C .

l ingreso de un provocará , , con y . En cordillera se prevén . Máxima: | Mínima: . Miércoles 5 de noviembre: el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del sector sur y poco cambio de la temperatura. Máxima: 20°C | Mínima: 10°C.