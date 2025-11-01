1 de noviembre de 2025
Lluvias y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Además, se prevén nevadas en cordillera y un domingo con mejores condiciones y ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado.

Foto: Cristian Lozano
El primer fin de semana de noviembre traerá tiempo inestable y descenso de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará parcialmente nublado y ventoso, con precipitaciones durante la mañana y nevadas en zonas cordilleranas.

Las lluvias se concentrarán entre las 6 y las 9 de la mañana, especialmente sobre el norte del Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este. Desde media mañana, las condiciones comenzarán a mejorar de forma progresiva.

En la alta montaña, persistirá el mal tiempo en las primeras horas, con precipitaciones débiles a moderadas en los sectores Central y Norte.

El viento circulará desde el sur durante la mañana, afectando sobre todo el Norte y Gran Mendoza.

Las temperaturas promedio en el llano serán de 25 grados centígrados, en su máxima, y mínimas de entre 4 y 10°C, según la región.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • Domingo 2 de noviembre: la jornada se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del noreste. Se espera la circulación de viento leve de norte a sur entre las 12 y las 22, abarcando toda la provincia. En el sur de Malargüe se prevé viento Zonda leve entre las 13 y las 20. En alta montaña, cielo despejado en general, con algunas nubes aisladas hacia la tarde. Máxima de 29°C, y mínimas de 7°C en Malargüe y de 11°C en el resto del territorio.
  • Lunes 3 de noviembre: se espera nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y probables lluvias y tormentas, además de nevadas en cordillera. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.
  • Martes 4 de noviembre: el ingreso de un frente frío provocará mayormente cielo nublado, lluvias y lloviznas, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. En cordillera se prevén nevadas. Máxima: 19°C | Mínima: 14°C.
  • Miércoles 5 de noviembre: el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del sector sur y poco cambio de la temperatura. Máxima: 20°C | Mínima: 10°C.
