Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.

Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) dio inicio al corte de agua en el Gran Mendoza . Los trabajos de mejora del Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana arrancaron a las 4 y, de acuerdo con la información oficial, podrían extenderse entre 12 y 15 horas.

Una vez finalizado el operativo comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio de agua se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Obras Área Metropolitana - Optimización del Sistema de Macrodistribución - Última Etapa: los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla comenzaron a las 4 am, y avanzan en función de lo planificado. pic.twitter.com/fPvr7rBDiG

Los trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy. De esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar para poder ejecutar esta obra .

El corte de agua impactará en varias zonas del Gran Mendoza, principalmente en los barrios de los siguientes departamentos:

Arrancó el corte de agua en Mendoza y se prolongará por varias horas.

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zona centro, oeste y norte.

Luján de cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito.

corte de agua, mendoza El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza. Foto: Aysam

Recomendaciones para la población

Ante este corte programado, Aysam recomienda a la población hacer un uso racional del agua mientras duren los trabajos:

Mantener una reserva de agua potable.

Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación durante todo el fin de semana.

Regular la intensidad del caudal en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Embed Sábado 1 de noviembre, último megacorte de agua en el #ÁreaMetropolitana para continuar con los trabajos de Macrodistribución.



Más infohttps://t.co/qp64GkIi6S pic.twitter.com/wlWGdm4i2D — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) October 30, 2025

Para obtener actualizaciones sobre el estado del servicio y la finalización del corte, se aconseja estar atento a los canales oficiales de comunicación de Aysam.