Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) dio inicio al corte de agua en el Gran Mendoza. Los trabajos de mejora del Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana arrancaron a las 4 y, de acuerdo con la información oficial, podrían extenderse entre 12 y 15 horas.
Los trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy. De esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar para poder ejecutar esta obra.
Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua
El corte de agua impactará en varias zonas del Gran Mendoza, principalmente en los barrios de los siguientes departamentos:
Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.
Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
Las Heras: zona centro, oeste y norte.
Luján de cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
Maipú: Coquimbito.
Recomendaciones para la población
Ante este corte programado, Aysam recomienda a la población hacer un uso racional del agua mientras duren los trabajos:
Mantener una reserva de agua potable.
Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación durante todo el fin de semana.
Regular la intensidad del caudal en las canillas.
Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.
Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
