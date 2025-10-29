Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará

Desde Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) informaron a la población que se producirá un nuevo corte de agua que afectará a varias zonas del Gran Mendoza. Programado para el próximo sábado 1 de noviembre, forma parte de los trabajos del organismo provincial para optimizar el Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.
Nuevo corte de agua en el Gran Mendoza: será el último
A partir de las 4 de la mañana del sábado, AYSAM llevará adelante un operativo por obras destinadas a optimizar la macrodistribución y regular los acueductos que abastecen las principales reservas de los establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.
instalación del caudalimetro en establecimiento potabilizador Potrerillos, AYSAM, corte de agua 06-09-25
Las obras tienen una inversión de más de 5.1 millones de dólares: beneficiará a más de 1 millón de mendocinos.
Foto: Prensa AYSAM
Según el organismo provincial, estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa de habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, lo que pondrá fin a los cortes generales que se vienen realizando desde el 2 de agosto, siendo el más reciente el del 10 de octubre.
La intervención permitirá distribuir los caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia La Puntilla y las cuencas de Benegas, el oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy, mediante la operación de válvulas que desviarán el agua de manera eficiente hacia las zonas necesitadas.
Aunque las obras podrían extenderse entre 12 y 15 horas, las zonas afectadas serán:
Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11
Las Heras: Zona centro, oeste y norte
Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria
Maipú: Coquimbito
Logística y recomendaciones durante el corte
Se dispondrán tres camiones cisterna para abastecer hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis, bajo coordinación del Departamento de Apoyo Logístico.
Desde AYSAM solicitan a la población hacer un uso responsable del agua, manteniendo reservas domiciliarias y evitando el derroche durante la jornada.
Una vez finalizadas las obras, se iniciarán las tareas de recuperación de reservas y purgas de acueductos. El servicio se normalizará de manera progresiva entre 24 y 48 horas.