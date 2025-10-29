29 de octubre de 2025
Sitio Andino
Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará

Por trabajos de mejora del Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana, desde Aysam confirmaron que esta será la última obra que generará cortes de agua generalizados.

Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Desde Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) informaron a la población que se producirá un nuevo corte de agua que afectará a varias zonas del Gran Mendoza. Programado para el próximo sábado 1 de noviembre, forma parte de los trabajos del organismo provincial para optimizar el Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.

Nuevo corte de agua en el Gran Mendoza: será el último

A partir de las 4 de la mañana del sábado, AYSAM llevará adelante un operativo por obras destinadas a optimizar la macrodistribución y regular los acueductos que abastecen las principales reservas de los establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.

instalación del caudalimetro en establecimiento potabilizador Potrerillos, AYSAM, corte de agua 06-09-25
Las obras tienen una inversión de más de 5.1 millones de dólares: beneficiará a más de 1 millón de mendocinos.

Según el organismo provincial, estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa de habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, lo que pondrá fin a los cortes generales que se vienen realizando desde el 2 de agosto, siendo el más reciente el del 10 de octubre.

La intervención permitirá distribuir los caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia La Puntilla y las cuencas de Benegas, el oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy, mediante la operación de válvulas que desviarán el agua de manera eficiente hacia las zonas necesitadas.

Aunque las obras podrían extenderse entre 12 y 15 horas, las zonas afectadas serán:

  • Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
  • Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11
  • Las Heras: Zona centro, oeste y norte
  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria
  • Maipú: Coquimbito

Logística y recomendaciones durante el corte

Se dispondrán tres camiones cisterna para abastecer hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis, bajo coordinación del Departamento de Apoyo Logístico.

Desde AYSAM solicitan a la población hacer un uso responsable del agua, manteniendo reservas domiciliarias y evitando el derroche durante la jornada.

Una vez finalizadas las obras, se iniciarán las tareas de recuperación de reservas y purgas de acueductos. El servicio se normalizará de manera progresiva entre 24 y 48 horas.

Por Luis Calizaya