Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará

Desde Agua y Saneamiento Mendoza ( AYSAM ) informaron a la población que se producirá un nuevo corte de agua que afectará a varias zonas del Gran Mendoza . Programado para el próximo sábado 1 de noviembre , forma parte de los trabajos del organismo provincial para optimizar el Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.

A partir de las 4 de la mañana del sábado , AYSAM llevará adelante un operativo por obras destinadas a optimizar la macrodistribución y regular los acueductos que abastecen las principales reservas de los establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza .

Según el organismo provincial, estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa de habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy , lo que pondrá fin a los cortes generales que se vienen realizando desde el 2 de agosto, siendo el más reciente el del 10 de octubre .

Las obras tienen una inversión de más de 5.1 millones de dólares: beneficiará a más de 1 millón de mendocinos.

instalación del caudalimetro en establecimiento potabilizador Potrerillos, AYSAM, corte de agua 06-09-25

La intervención permitirá distribuir los caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia La Puntilla y las cuencas de Benegas, el oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy , mediante la operación de válvulas que desviarán el agua de manera eficiente hacia las zonas necesitadas .

Aunque las obras podrían extenderse entre 12 y 15 horas, las zonas afectadas serán:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 Las Heras: Zona centro, oeste y norte

Zona centro, oeste y norte Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria Maipú: Coquimbito

Logística y recomendaciones durante el corte

Se dispondrán tres camiones cisterna para abastecer hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis, bajo coordinación del Departamento de Apoyo Logístico.

Desde AYSAM solicitan a la población hacer un uso responsable del agua, manteniendo reservas domiciliarias y evitando el derroche durante la jornada.

Una vez finalizadas las obras, se iniciarán las tareas de recuperación de reservas y purgas de acueductos. El servicio se normalizará de manera progresiva entre 24 y 48 horas.