25 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 25 de octubre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará nublada en zonas Norte y Este. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 26 de octubre en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 26 de octubre en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza para este sábado 25 de octubre anticipa una jornada con cielo seminublado a nublado en zonas Norte y Este durante la mañana. Se despeja completamente después del mediodía y se mantiene así durante la tarde.

Habrá viento con circulación de norte a sur de leve a moderado. Comenzaría entre las 15 y las 16, y se extiende durante la tarde, la noche y parte de la madrugada del domingo en toda la provincia.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 24 de octubre en Mendoza
Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza
Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza

Se estima que la temperatura en el llano llegaría a los 23 grados y la mínima a los 10 grados

nubes, tormenta, clima, nublado, viento, oto
Alertan: reportan caída de granizo en Luján de Cuyo.

Alertan: reportan caída de granizo en Luján de Cuyo.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Para este domingo 26 de octubre, se espera muy buen tiempo, con temperatura máxima promedio de 25 grados y cielo casi totalmente despejado durante el día. Durante la noche, ingreso de un frente frío desde las 22 en las zonas Norte y Este, lo que provoca un importante descenso de temperatura hacia la madrugada del lunes, jornada que se presentaría nublada, sin precipitaciones significativas previstas.
