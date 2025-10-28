28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Primavera helada

¿Guardamos los abrigos?: hasta cuándo se extenderá el frío en Mendoza

Rezagos del invierno tomaron protagonismo esta semana y los mendocinos volvieron a salir con abrigo a las calles por el frío. ¿Cuándo sube la máxima?

¿Guardamos los abrigos?: hasta cuándo se extenderá el frío primaveral en Mendoza.

¿Guardamos los abrigos?: hasta cuándo se extenderá el frío primaveral en Mendoza.

Foto: Yemel Fil

Invierno en plena primavera: hasta cuándo se extenderán las bajas temperaturas

El lunes, la provincia amaneció con mínimas que variaron desde 3°C a 9°C en distintos sectores de la región, con zonas más frías en el Valle de Uco y Malargüe. En todo el territorio, las máximas rondaron los 10°C y los 14°C en el llano, acompañadas por leves precipitaciones.

Lee además
Manso Alojamiento: la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano. Imagen ilustrativa
Turismo

"Manso Alojamiento": la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano
La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween.
Imperdible

La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween

Este martes, el cielo está despejado en zonas bajas del Valle de Uco y Malargüe, pero en el resto de la zona Sur, Norte y Este hay nubosidad parcial. En el Gran Mendoza, el día está teñido de gris y los camperones o sweaters de lana volvieron a tomar protagonismo en las calles.

ciudad de mendoza, frio, invierno, clima, tiempo, temperatura, pronostico.jpg
El tiempo mejorará hacia el miércoles, pero distintas inclemencias climáticas como precipitaciones y heladas podrían tomar protagonismo el viernes.

El tiempo mejorará hacia el miércoles, pero distintas inclemencias climáticas como precipitaciones y heladas podrían tomar protagonismo el viernes.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Provincial de Defensa Civil, hacia la tarde tendería a despejarse completamente, a excepción del sector Este (Santa Rosa y La Paz), donde se mantendría parcialmente nublado.

Para el resto de la jornada, las mínimas para el Valle de Uco y Malargüe se prevén entre -3 °C y -2 °C y hay probabilidades de heladas parciales, mientras que en el Este, Sur y Norte será de 3°C. La máxima promedio provincial es de 16 °C, y para el miércoles llegaría a los 24°C, por lo que el tiempo irá mejorando paulatinamente para mañana, pero se mantendrán ciertas inclemencias climáticas.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • El miércoles 29 de octubre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Además, se esperan nevadas en cordillera y precipitaciones en el sudoeste provincial.

Según Defensa Civil, amanecerá seminublado en Malargüe y despejado en el resto de Mendoza. Desde las 20:00 hs., se prevé probabilidad de lluvias débiles en el llano de Malargüe y en el Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña. La temperatura mínima promedio para Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco es -1 °C y en el resto de la provincia de 4°C. La máxima rondará los 22°C.

  • Para el jueves 30 de octubre, el día se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima rozaría los 27 grados y la mínima los 9 grados.
frio, invierno, temperatura, heladas, agua nieve, nublado, clima, tiempo, pronostico.jpg
No se descarta caída de granizo para el día viernes 31 de octubre.

No se descarta caída de granizo para el día viernes 31 de octubre.

  • En cuanto al viernes 31 de octubre continuará en aumento la temperatura. La máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 12 grados. Además, se espera la ocurrencia de viento Zonda en toda la precordillera, Malargüe y en el Valle de Uspallata.

En adición, se prevé el desarrollo de tormentas desde horas de la tarde (entre las 17:00 hs. y las 18:00 hs.) en la zona Sur, extendiéndose progresivamente hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este durante la noche. No se descarta la caída de granizo.

Temas
Seguí leyendo

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Cuándo es el fin de semana largo de noviembre 2025

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 28 de octubre

Video: Marcelo Colombo se reunió con el papa León XIV y recordaron a Francisco

Jornada de observación de aves en Llancanelo: una experiencia de aprendizaje y conservación en Malargüe

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Las Más Leídas

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado
Conmoción

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre

Te Puede Interesar

Manso Alojamiento: la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano. Imagen ilustrativa
Turismo

"Manso Alojamiento": la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano

Por Natalia Mantineo
Mauricio Badaloni, sobre la reforma laboral: Todo el sistema necesita una revisión.
Iniciativa

Mauricio Badaloni, sobre la reforma laboral: "Todo el sistema necesita una revisión"

Por Aconcagua Radio
 ¿Entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?
elecciones 2025

Los votos en blanco hablan: ¿entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?

Por Cecilia Zabala