¿Guardamos los abrigos?: hasta cuándo se extenderá el frío en Mendoza

Tras un domingo cálido y agradable, el tiempo en Mendoza desmejoró notablemente y las temperaturas regalaron dos jornadas invernales en plena primavera . En algunos sectores de la provincia, incluso, volvió a nevar y varios vecinos tuvieron que tomar precauciones . ¿Hasta cuándo se extenderá el frío ?

El lunes , la provincia amaneció con mínimas que variaron desde 3°C a 9°C en distintos sectores de la región, con zonas más frías en el Valle de Uco y Malargüe. En todo el territorio, las máximas rondaron los 10°C y los 14°C en el llano, acompañadas por leves precipitaciones.

El panorama fue mucho más pronunciado en zonas cercanas a la cordillera o de alta montaña. El fin de semana, Vallecitos se vio cubierto por un manto de nieve, mientras que ayer al mediodía en el Manzano Histórico y otras localidades de Tunuyán cayó una nevisca que tomó por sorpresa a los vecinos .

Este martes, el cielo está despejado en zonas bajas del Valle de Uco y Malargüe, pero en el resto de la zona Sur, Norte y Este hay nubosidad parcial. En el Gran Mendoza , el día está teñido de gris y los camperones o sweaters de lana volvieron a tomar protagonismo en las calles.

ciudad de mendoza, frio, invierno, clima, tiempo, temperatura, pronostico.jpg El tiempo mejorará hacia el miércoles, pero distintas inclemencias climáticas como precipitaciones y heladas podrían tomar protagonismo el viernes. Foto: Yemel Fil

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Provincial de Defensa Civil, hacia la tarde tendería a despejarse completamente, a excepción del sector Este (Santa Rosa y La Paz), donde se mantendría parcialmente nublado.

Para el resto de la jornada, las mínimas para el Valle de Uco y Malargüe se prevén entre -3 °C y -2 °C y hay probabilidades de heladas parciales, mientras que en el Este, Sur y Norte será de 3°C. La máxima promedio provincial es de 16 °C, y para el miércoles llegaría a los 24°C, por lo que el tiempo irá mejorando paulatinamente para mañana, pero se mantendrán ciertas inclemencias climáticas.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

El miércoles 29 de octubre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Además, se esperan nevadas en cordillera y precipitaciones en el sudoeste provincial.

Según Defensa Civil, amanecerá seminublado en Malargüe y despejado en el resto de Mendoza. Desde las 20:00 hs., se prevé probabilidad de lluvias débiles en el llano de Malargüe y en el Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña. La temperatura mínima promedio para Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco es -1 °C y en el resto de la provincia de 4°C. La máxima rondará los 22°C.

Para el jueves 30 de octubre, el día se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima rozaría los 27 grados y la mínima los 9 grados.

frio, invierno, temperatura, heladas, agua nieve, nublado, clima, tiempo, pronostico.jpg No se descarta caída de granizo para el día viernes 31 de octubre. Foto: Yemel Fil

En cuanto al viernes 31 de octubre continuará en aumento la temperatura. La máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 12 grados. Además, se espera la ocurrencia de viento Zonda en toda la precordillera, Malargüe y en el Valle de Uspallata.

En adición, se prevé el desarrollo de tormentas desde horas de la tarde (entre las 17:00 hs. y las 18:00 hs.) en la zona Sur, extendiéndose progresivamente hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este durante la noche. No se descarta la caída de granizo.