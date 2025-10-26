Por una inesperada nevada en Vallecitos, es obligatorio transitar con cadenas

La Dirección Provincial de Vialidad trabaja en Vallecitos tras una intensa nevada. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Una nieve intensa sorprendió este fin de semana en el circuito turístico de Vallecitos, en Luján de Cuyo, y obligó a la Dirección Provincial de Vialidad a desplegar un operativo especial de limpieza y despeje. Desde el sábado, los equipos trabajan para garantizar la transitabilidad, aunque se solicita a los visitantes conducir con extrema precaución.

La nevada afectó especialmente el tramo que conecta la Ruta Provincial 89 con la zona del Esquí Club, donde la acumulación de nieve, hielo y sectores con barro generó condiciones de circulación reducida. Se trabajó toda la jornada despejando el camino, pero aún hay sectores que requieren especial cuidado.

heladas en vallecitos nieve potrerillos Piden prudencia para llegar a Vallecitos: hay nieve, hielo y barro en el circuito Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. De acuerdo con el organismo, la circulación en el sector es posible únicamente bajo cumplimiento de medidas preventivas. Se pide mucha precaución y portación de cadenas desde el ingreso al circuito. A partir del refugio de Guardaparques, las cadenas son de uso obligatorio.

El operativo se mantendrá activo en alta montaña hasta que el clima permita asegurar mejores condiciones.

La combinación entre nieve acumulada y derretimiento genera escurrimientos, lo que provoca tramos con barro. Por eso, se recomienda evitar maniobras bruscas, mantener baja velocidad y respetar las indicaciones del personal de control.