26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención conductores

Por una inesperada nevada en Vallecitos, es obligatorio transitar con cadenas

La Dirección Provincial de Vialidad despeja el camino en Vallecitos tras una nevada intensa. Exigen circular con cadenas y máxima precaución.

La Dirección Provincial de Vialidad trabaja en Vallecitos tras una intensa nevada.

La Dirección Provincial de Vialidad trabaja en Vallecitos tras una intensa nevada.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Por Sitio Andino Sociedad

Una nieve intensa sorprendió este fin de semana en el circuito turístico de Vallecitos, en Luján de Cuyo, y obligó a la Dirección Provincial de Vialidad a desplegar un operativo especial de limpieza y despeje. Desde el sábado, los equipos trabajan para garantizar la transitabilidad, aunque se solicita a los visitantes conducir con extrema precaución.

La nevada afectó especialmente el tramo que conecta la Ruta Provincial 89 con la zona del Esquí Club, donde la acumulación de nieve, hielo y sectores con barro generó condiciones de circulación reducida. Se trabajó toda la jornada despejando el camino, pero aún hay sectores que requieren especial cuidado.

Lee además
Elecciones 2025 en Mendoza: consultá el padrón electoral.
Elecciones 2025

Más del 50% de mendocinos ya votaron y la jornada electoral transcurre sin problemas
Elecciones 2025: asado y pastas, las preferencias de los candidatos para el menú electoral.
Detrás de escena

Elecciones 2025: asado y pastas, las preferencias de los candidatos para el "menú electoral"
heladas en vallecitos nieve potrerillos
Piden prudencia para llegar a Vallecitos: hay nieve, hielo y barro en el circuito

Piden prudencia para llegar a Vallecitos: hay nieve, hielo y barro en el circuito

De acuerdo con el organismo, la circulación en el sector es posible únicamente bajo cumplimiento de medidas preventivas. Se pide mucha precaución y portación de cadenas desde el ingreso al circuito. A partir del refugio de Guardaparques, las cadenas son de uso obligatorio.

El operativo se mantendrá activo en alta montaña hasta que el clima permita asegurar mejores condiciones.

La combinación entre nieve acumulada y derretimiento genera escurrimientos, lo que provoca tramos con barro. Por eso, se recomienda evitar maniobras bruscas, mantener baja velocidad y respetar las indicaciones del personal de control.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3316 del domingo 26 de octubre

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿cuál es la multa por no votar?

Elecciones 2025: el elector entendió el sistema en Mendoza y el voto es ágil y dinámico

Elecciones 2025: con algunas demoras en las escuelas arrancó la jornada electoral en Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 26 de octubre

¿Por qué cada 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra?

LO QUE SE LEE AHORA
El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿cuál es la multa por no votar?

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: ya votó la mayoría de los candidatos y esperan los resultados oficiales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

Te Puede Interesar

Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros. 
una guía imperdible

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados
Mercados y votos

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Votó Luis Petri en San Martín: Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos.
elecciones 2025

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

Por Cecilia Zabala