Elecciones 2025: con algunas demoras en las escuelas arrancó la jornada electoral en Mendoza.

Las elecciones 2025 ya se viven en la provincia de Mendoza y el arranque se dio con algunas demoras y algunos inconvenientes en la constitución de las mesas, generando fastidio entre los primeros votantes que acudieron a los centros de sufragio a primera hora de la mañana.

Si bien se esperaba que las mesas abrieran puntualmente a las 8, la mayoría de los establecimientos reportó un inicio con un retraso de aproximadamente 15 minutos.

De acuerdo con el relato de los electores, la principal causa de estas demoras fue el aparente desconocimiento por parte de algunas autoridades de mesa sobre los procedimientos para el armado y la puesta en marcha del comicio, a pesar de las capacitaciones y material instructivo otorgados previamente.

"Tuvimos que instruirlos nosotros, no sabían bien cómo armar la mesa", comentó a los medios, la vicedirectora de un establecimiento de Las Heras.

Elecciones 2025. Escuelas. Votación. Elecciones legislativas. Boleta Unica Elecciones 2025: varias escuelas presentaron demoras en la apertura de los comicios. Foto: Yemel Fil

Elecciones 2025: enojo en el inicio de los comicios

La situación provocó enojo y frustración en la ciudadanía, especialmente entre aquellos electores que optaron por madrugar para cumplir con su deber cívico antes de dirigirse a sus lugares de trabajo.

"Llegué bien temprano para poder ir a trabajar y tuvimos que esperar porque no sabían cómo empezar", expresó Sebastián, dueño de una panadería.

Pese a los contratiempos iniciales, una vez que las mesas pudieron ser habilitadas y se superaron los problemas de organización, el proceso de votación fluyó en general sin mayores inconvenientes.

Embed #Elecciones2025 | Sandra Grifol, delegada de la Escuela 1-123 Patricias Mendocinas Ciudad de Mendoza, explica los problemas en el inicio de los comicios

️ "Hemos tenido que reubicar vocales porque faltaron presidentes de mesa"



@eemilu_ pic.twitter.com/rzUmTfirGK — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 26, 2025

Los electores, por su parte, demostraron estar "muy preparados para ejercer su derecho", destacándose la rapidez y el orden con el que se dirigían a emitir su voto.

Se espera que a medida que avance la mañana y se consolide el funcionamiento de todas las mesas, los tiempos de espera se normalicen y el ritmo de votación se mantenga ágil.