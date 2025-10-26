26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Comicios

Elecciones 2025: con algunas demoras en las escuelas arrancó la jornada electoral en Mendoza

Un leve retraso en la apertura de las escuelas marcó el inicio a las Elecciones 2025 en la provincia de Mendoza. Pese a ello, el proceso se da con normalidad.

Elecciones 2025: con algunas demoras en las escuelas arrancó la jornada electoral en Mendoza.

Elecciones 2025: con algunas demoras en las escuelas arrancó la jornada electoral en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Las elecciones 2025 ya se viven en la provincia de Mendoza y el arranque se dio con algunas demoras y algunos inconvenientes en la constitución de las mesas, generando fastidio entre los primeros votantes que acudieron a los centros de sufragio a primera hora de la mañana.

Lee además
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: ¿Qué contienen las viandas que recibieron las autoridades de mesa, por un trabajo de 10 horas?
Votó Luis Petri en San Martín: Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos.
elecciones 2025

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

De acuerdo con el relato de los electores, la principal causa de estas demoras fue el aparente desconocimiento por parte de algunas autoridades de mesa sobre los procedimientos para el armado y la puesta en marcha del comicio, a pesar de las capacitaciones y material instructivo otorgados previamente.

"Tuvimos que instruirlos nosotros, no sabían bien cómo armar la mesa", comentó a los medios, la vicedirectora de un establecimiento de Las Heras.

Elecciones 2025. Escuelas. Votación. Elecciones legislativas. Boleta Unica
Elecciones 2025: varias escuelas presentaron demoras en la apertura de los comicios.

Elecciones 2025: varias escuelas presentaron demoras en la apertura de los comicios.

Elecciones 2025: enojo en el inicio de los comicios

La situación provocó enojo y frustración en la ciudadanía, especialmente entre aquellos electores que optaron por madrugar para cumplir con su deber cívico antes de dirigirse a sus lugares de trabajo.

"Llegué bien temprano para poder ir a trabajar y tuvimos que esperar porque no sabían cómo empezar", expresó Sebastián, dueño de una panadería.

Pese a los contratiempos iniciales, una vez que las mesas pudieron ser habilitadas y se superaron los problemas de organización, el proceso de votación fluyó en general sin mayores inconvenientes.

Embed

Los electores, por su parte, demostraron estar "muy preparados para ejercer su derecho", destacándose la rapidez y el orden con el que se dirigían a emitir su voto.

Se espera que a medida que avance la mañana y se consolide el funcionamiento de todas las mesas, los tiempos de espera se normalicen y el ritmo de votación se mantenga ágil.

Temas
Seguí leyendo

"Mucho diálogo y cercanía": el mensaje de Omar Félix tras votar

Votó Javier Milei junto a su hermana: se lo vio tranquilo y evitó hablar con la prensa

Emir Félix cuestionó al gobierno y afirmó que esta es una "elección trascendente": "Se define un modelo"

Cornejo: "Espero que después de esta elección se despejen los temores y que la economía empiece a crecer"

Micaela Blanco Minoli del Frente de Izquierda votó en Lavalle y pidió participación masiva en Mendoza

Tras votar, Jorge Difonso habló sobre la posibilidad de que San Carlos tenga representación en el Congreso

Mario Vadillo emitió su voto y elogió el nuevo sistema: "La votación más sencilla que he tenido"

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿cuál es la multa por no votar?

LO QUE SE LEE AHORA
El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿cuál es la multa por no votar?

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones
Atención

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Te Puede Interesar