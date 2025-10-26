26 de octubre de 2025
Con una participación del 66%, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia

La Cámara Nacional Electoral anunció qué porcentaje de la población habilitada emitió su sufragio. Cuáles son los datos disponibles.

Foto: Yemel Fil
 Por Sofía Pons

Al cierre de los comicios, la Cámara Nacional Electoral informó que a hasta las 18 había votado el 66% del padrón. Se trata de las personas habilitadas para emitir su sufragio en estas elecciones 2025 en el país.

El porcentaje podría crecer mínimamente dado que en las escuelas aún quedan ciudadanos a la espera de emitir su voto en el país.

Se trata de la participación más baja en elecciones legislativas desde el regreso de la democracia en 1983. Además, fueron los primeros comicios que se desarrollan bajo el sistema de Boleta Única Papel (BUP). Se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y 24 del Senado.

Qué dijo el Ministro del Interior de la Nación sobre las elecciones 2025

Después del cierre de los comicios, el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, expresó que la participación fue del 66%, y agradeció a la ciudadanía por emitir su voto en "la reafirmación de la democracia".

"Agradecemos en nombre de todos nosotros a las autoridades de mesa, fiscales partidarios que participaron en estos comicios y a las fuerzas armadas y de seguridad, porque se ha desarrollado con una nueva forma de votación ágil, moderna y transparente que dota de igualdad democrática a todos los partidos y fuerzas políticas. Se realizó con mucho éxito, no tuvimos reportes de incidentes ni problemas a la hora de la votación, como tampoco quejas por la implementación de la BUP", expresó el ministro.

Creo que la Boleta Única Papel es un éxito de la democracia argentina, del sistema político. Era una deuda de la Argentina y de la democracia con los ciudadanos. Creo que la Boleta Única Papel es un éxito de la democracia argentina, del sistema político. Era una deuda de la Argentina y de la democracia con los ciudadanos.

Catalán detalló que se votó en 109.000 mesas y ya empezaron a recibir telegramas con los primeros resultados. "Estimamos que a las 21 vamos a tener un segundo contacto con los primeros resultados oficiales", indicó.

Con una participación del 66%, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia

