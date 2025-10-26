Jorge Difonso reconoció la derrota y llamó a "acatar la definición democrática de los mendocinos"

Jorge Difonso aseguró que no lograron consolidarse como la tercera fuerza ni obtener una banca en el Congreso de la Nación

El candidato a diputado nacional por la alianza Provincias Unidas , Jorge Difonso , afirmó que los primeros resultados no son favorables para su espacio político, tras el cierro de los comicios de las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Mendoza.

Además, aseguró que no lograron consolidarse como la tercera fuerza ni obtener una banca en el Congreso de la Nación. Difonso agradeció a los mendocinos que participaron de la jornada electoral y felicitó “a quienes resulten electos” , destacando la ventaja del oficialismo a nivel nacional y provincial.

“Las tendencias que nos llegan de las planillas de nuestros fiscales son contundentes respecto de la victoria que están obteniendo el gobierno nacional y el provincial , así como también el justicialismo en el segundo lugar”, expresó el referente de Provincias Unidas .

A pesar de no alcanzar los objetivos nacionales, Difonso valoró los resultados obtenidos en el ámbito local: “Estamos peleando algunas bancas en los concejos deliberantes de distintos departamentos , lo cual para una fuerza como la nuestra es importante”, señaló.

Por otra parte, sobre la falta de impacto del espacio a nivel nacional, Difonso reconoció que no tiene información precisa de otras provincias y que será necesario “hacer una buena lectura” en los próximos días.

“Hoy estamos hablando de una tendencia contundente, pero habrá que analizar los resultados definitivos y definir cómo seguimos adelante”, afirmó.

Sobre la performance electoral en Mendoza, explicó que los mejores resultados se observaron en las zonas productivas, “donde hemos tenido más presencia y apoyo”.

El dirigente, quien aún conserva su banca como diputado provincial hasta 2027, aseguró que Provincias Unidas continuará trabajando en defensa de Mendoza y acatará “la decisión democrática del pueblo”.

“Nos hemos focalizado en defender Mendoza, y lo seguiremos haciendo desde los lugares que la ciudadanía nos otorgue”, concluyó.