Tras votar, Jorge Difonso habló sobre la posibilidad de que San Carlos tenga representación en el Congreso

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, ya participó de estas elecciones 2025.

Consultado por el movimiento en las escuelas, señaló: "Se está viendo mucha concurrencia. Es una linda jornada para votar. Es importante ejercer el deber cívico y aprovechar esta oportunidad para expresarnos".

"Estoy seguro que a los mendocinos les interesa los temas de Mendoza, más que los de Buenos Aires, y, en base a esa agenda, es la decisión que van a tomar hoy"



Además, desde la escuela Adolfo Tula, opinó sobre el sistema de Boleta Única de Papel con doble urna: "Me parece un sistema más transparente que el anterior. Tal vez el recuento lleve un poco más de tiempo, pero evita problemas como la falta de boletas. Desde ese punto de vista, es positivo".

Sobre la posibilidad de que San Carlos cuente con representación en el Congreso, Difonso comentó que desconoce qué antecedentes hay sobre ello, pero "son cosas que se van dando". "Uno asume compromisos y eso marca la agenda. Ojalá Mendoza tenga representación en sus regiones y en sus economías regionales", concluyó.