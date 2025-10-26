26 de octubre de 2025
Tras votar, Jorge Difonso habló sobre la posibilidad de que San Carlos tenga representación en el Congreso

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, agradeció a los mendocinos el apoyo y se pronunció sobre le Boleta Única de Papel.

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, ya participó de estas elecciones 2025.

 Por Celeste Funes

Jorge Difonso, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, emitió su voto durante la mañana y agradeció el acompañamiento que recibió la "lista naranja". En el marco de las elecciones 2025, el sancarlino precisó que a "los mendocinos les interesan más los temas de Mendoza que los de Buenos Aires" y con esa convicción "van a tomar la decisión hoy”.

Además, desde la escuela Adolfo Tula, opinó sobre el sistema de Boleta Única de Papel con doble urna: “Me parece un sistema más transparente que el anterior. Tal vez el recuento lleve un poco más de tiempo, pero evita problemas como la falta de boletas. Desde ese punto de vista, es positivo”.

Sobre la posibilidad de que San Carlos cuente con representación en el Congreso, Difonso comentó que desconoce qué antecedentes hay sobre ello, pero "son cosas que se van dando". "Uno asume compromisos y eso marca la agenda. Ojalá Mendoza tenga representación en sus regiones y en sus economías regionales", concluyó.

