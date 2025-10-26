Tras votar, Jorge Difonso habló sobre la posibilidad de que San Carlos tenga representación en el Congreso

Jorge Difonso, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, emitió su voto durante la mañana y agradeció el acompañamiento que recibió la "lista naranja". En el marco de las elecciones 2025, el sancarlino precisó que a "los mendocinos les interesan más los temas de Mendoza que los de Buenos Aires" y con esa convicción "van a tomar la decisión hoy”.
Consultado por el movimiento en las escuelas, señaló: “Se está viendo mucha concurrencia. Es una linda jornada para votar. Es importante ejercer el deber cívico y aprovechar esta oportunidad para expresarnos”.
Además, desde la escuela Adolfo Tula, opinó sobre el sistema de Boleta Única de Papel con doble urna: “Me parece un sistema más transparente que el anterior. Tal vez el recuento lleve un poco más de tiempo, pero evita problemas como la falta de boletas. Desde ese punto de vista, es positivo”.
Sobre la posibilidad de que San Carlos cuente con representación en el Congreso, Difonso comentó que desconoce qué antecedentes hay sobre ello, pero "son cosas que se van dando". "Uno asume compromisos y eso marca la agenda. Ojalá Mendoza tenga representación en sus regiones y en sus economías regionales", concluyó.