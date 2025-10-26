El poder después de las elecciones 2025: Javier Milei ante el desafío de gobernar sin excusas

El final del conteo de votos al cierre de las elecciones 2025 abre un escenario donde el gobierno de Javier Milei queda con toda la responsabilidad del futuro de la economía .

Si bien los datos finos de cómo quede el Parlamento Nacional estarán al fin del escrutinio definitivo y, al fin y al cabo, será lo importante para que el Gobierno Nacional consolide su programa político, la realidad es que La Libertad Avanza logró revertir fuertemente la sensación de derrota que se había instalado el 7 de septiembre después de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires .

La reacción de los mercados fue inmediata y el dólar cripto , que al mediodía había rozado los 1.600 pesos cuando se conocieron los resultados, se desplomó hasta los 1.470 pesos cerca de la medianoche.

El círculo rojo y financiero firman al pie que Javier Milei cerró las elecciones de medio término con una victoria más que suficiente para mostrar que su gobierno puede encarar la segunda parte de la gestión con cierto poder para salvaguardar sus decisiones más allá de la conformación que tenga finalmente el Congreso , donde de cualquier manera su representación crecerá fuertemente.

image Los mercados seguramente desde mañana tomaran con cierta euforia la victoria de Javier Milei en las elecciones 2025

Javier Milei: Apoyo internacional y poder político

Las dos jornadas previas a las elecciones, el gobierno de Javier Milei recibió espaldarazos desusados para cualquier gobierno anterior: la intervención directa del Gobierno de Estados Unidos en la economía y los mercados locales y el desembarco del jet set de las finanzas y mercados mundiales a un nivel incluso superior al del recordado G20. A ese apoyo internacional, el gobierno nacional logra ahora sumarle el de los votos. La fortaleza es inmensa. ¿La pregunta que surge es qué hará Javier Milei y su equipo con ese poder?

Más que una contienda de medio término, los comicios se transformaron en un punto de apoyo a un experimento político que, en menos de un año, colocó al país bajo la tutela de un programa económico sostenido por la confianza de Wall Street, el respaldo del Tesoro estadounidense (inédito por magnitud y forma) y ahora de la ciudadanía (que hasta aquí todos analizaban como antinorteamericana). Abren una nueva etapa, hasta ahora desconocida.

Entre la euforia y los desafíos

Arranca una semana que probablemente mostrará mercados eufóricos y un dólar estable o incluso en baja, en sintonía con los apoyos internacionales e internos que recibió el Gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, así como al peronismo le surge un problema por poco, al gobierno de Javier Milei le crece un problema por mucho. El resultado electoral le quita del mapa la excusa del “riesgo kuka” y le pone el desafío de responder a sus votantes, que le renovaron la esperanza de un cambio que parecía cuestionado.

Prioridades sociales tras la estabilidad macro

Con resultado en mano, mercados estabilizados y apoyo de Estados Unidos en metálico, ahora —como bien lo expresó el consultor y analista Roberto Stahringer en Aconcagua Radio— el gobierno y Javier Milei deberán (o debería) abrir una etapa donde, con la macro estabilizada, comience a mirar sobre las prioridades de la ciudadanía que le renovó su confianza: ingresos, tarifas, trabajo, seguridad, industria, productividad.

El festejo de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires debería ser la principal advertencia para los triunfadores. La ciudadanía no se casa con nadie: hace un mes le dieron su voto a Axel Kicillof y ayer se lo dieron a Javier Milei.