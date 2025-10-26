27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercados y Política

El poder después de las elecciones 2025: Javier Milei ante el desafío de gobernar sin excusas

El gobierno de Javier Milei sale fortalecido tras las elecciones 2025 y asume el desafío de transformar la estabilidad en mejoras para la ciudadanía.

IMG-20251026-WA0014

Si bien los datos finos de cómo quede el Parlamento Nacional estarán al fin del escrutinio definitivo y, al fin y al cabo, será lo importante para que el Gobierno Nacional consolide su programa político, la realidad es que La Libertad Avanza logró revertir fuertemente la sensación de derrota que se había instalado el 7 de septiembre después de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Lee además
El mandatario bonaerense destacó además el “trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad” de la militancia
Elecciones legislativas

Kicillof cuestionó a Milei y advirtió sobre la crisis económica: "Se equivoca si festeja"
#Política | Alfredo Cornejo festejó la victoria de LLA+CM: Entendimos que necesitamos crecimiento económico. Foto: Yemel Fil.
Búnker oficialista

Cornejo festejó la victoria de LLA+CM: "Entendimos que necesitamos crecimiento económico"

Elecciones 2025: Reacción inmediata de los mercados

La reacción de los mercados fue inmediata y el dólar cripto, que al mediodía había rozado los 1.600 pesos cuando se conocieron los resultados, se desplomó hasta los 1.470 pesos cerca de la medianoche.

El círculo rojo y financiero firman al pie que Javier Milei cerró las elecciones de medio término con una victoria más que suficiente para mostrar que su gobierno puede encarar la segunda parte de la gestión con cierto poder para salvaguardar sus decisiones más allá de la conformación que tenga finalmente el Congreso, donde de cualquier manera su representación crecerá fuertemente.

image
Los mercados seguramente desde mañana tomaran con cierta euforia la victoria de Javier Milei en las elecciones 2025

Los mercados seguramente desde mañana tomaran con cierta euforia la victoria de Javier Milei en las elecciones 2025

Javier Milei: Apoyo internacional y poder político

Las dos jornadas previas a las elecciones, el gobierno de Javier Milei recibió espaldarazos desusados para cualquier gobierno anterior: la intervención directa del Gobierno de Estados Unidos en la economía y los mercados locales y el desembarco del jet set de las finanzas y mercados mundiales a un nivel incluso superior al del recordado G20. A ese apoyo internacional, el gobierno nacional logra ahora sumarle el de los votos. La fortaleza es inmensa. ¿La pregunta que surge es qué hará Javier Milei y su equipo con ese poder?

Más que una contienda de medio término, los comicios se transformaron en un punto de apoyo a un experimento político que, en menos de un año, colocó al país bajo la tutela de un programa económico sostenido por la confianza de Wall Street, el respaldo del Tesoro estadounidense (inédito por magnitud y forma) y ahora de la ciudadanía (que hasta aquí todos analizaban como antinorteamericana). Abren una nueva etapa, hasta ahora desconocida.

Entre la euforia y los desafíos

Arranca una semana que probablemente mostrará mercados eufóricos y un dólar estable o incluso en baja, en sintonía con los apoyos internacionales e internos que recibió el Gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, así como al peronismo le surge un problema por poco, al gobierno de Javier Milei le crece un problema por mucho. El resultado electoral le quita del mapa la excusa del “riesgo kuka” y le pone el desafío de responder a sus votantes, que le renovaron la esperanza de un cambio que parecía cuestionado.

Prioridades sociales tras la estabilidad macro

Con resultado en mano, mercados estabilizados y apoyo de Estados Unidos en metálico, ahora —como bien lo expresó el consultor y analista Roberto Stahringer en Aconcagua Radio— el gobierno y Javier Milei deberán (o debería) abrir una etapa donde, con la macro estabilizada, comience a mirar sobre las prioridades de la ciudadanía que le renovó su confianza: ingresos, tarifas, trabajo, seguridad, industria, productividad.

El festejo de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires debería ser la principal advertencia para los triunfadores. La ciudadanía no se casa con nadie: hace un mes le dieron su voto a Axel Kicillof y ayer se lo dieron a Javier Milei.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei: "Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

Marisa Lourdes Uceda: "La gente nos pide que pongamos un límite a Milei"

Votó Karina Milei y pidió una jornada electoral "tranquila y con alta participación"

Votó Máximo Kirchner e hizo duras declaraciones en torno a la política exterior de Javier Milei

Votó Javier Milei junto a su hermana: se lo vio tranquilo y evitó hablar con la prensa

Luis Petri: "Si queremos que Argentina avance, acompañen este proyecto político"

LO QUE SE LEE AHORA
El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Te Puede Interesar

Javier Milei: Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande
Elecciones 2025

Javier Milei: "Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

Por Sofía Pons
El mandatario bonaerense destacó además el “trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad” de la militancia
Elecciones legislativas

Kicillof cuestionó a Milei y advirtió sobre la crisis económica: "Se equivoca si festeja"

Por Sitio Andino Política
Patricia Bullrich agradeció a los electores y al trabajo del equipo de Javier Milei
Contundente triunfo de LLA

Patricia Bullrich: "Hoy el pueblo nos dio un apoyo a lo largo y a lo ancho de la Argentina"

Por Sitio Andino Política