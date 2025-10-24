La élite de empresarios que acompañó al CEO de JP Morgan en su gala en el Colón.

En el marco de su visita a la Argentina, Jamie Dimon , CEO de JP Morgan , fue el anfitrión de un exclusivo cocktail de gala en el Teatro Colón. El encuentro se convirtió en uno de los eventos corporativos más relevantes del año, con una fuerte presencia de referentes del mundo financiero, político y empresario .

Dimon estuvo acompañado por Facundo Gómez Minujin , presidente de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay , quien ofició de anfitrión local y coordinó la recepción de los invitados.

Entre los asistentes se destacaron el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair , y la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice , dos de las figuras internacionales más reconocidas del evento.

También participó el ex presidente argentino Mauricio Macri , quien compartió espacio con referentes de la banca y del empresariado nacional.

La visita de Dimon a Buenos Aires forma parte del encuentro anual de JP Morgan, una cita clave para la entidad financiera global, que incluyó además una agenda política, cultural y deportiva.

Del lado del equipo económico local también participaron Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, y José Luis Daza, secretario de Programación Económica.

En representación de la entidad, asistió la cúpula regional de JP Morgan, encabezada por Daniel Pinto, vicepresidente global del grupo.

La élite empresarial argentina dijo presente

La gala reunió a la élite empresarial argentina, con nombres de peso como Marcos Galperín (Mercado Libre), Eduardo Elsztain (IRSA), Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y los hermanos Alejandro y Marcos Bulgheroni (PAE).

También participaron Martín Migoya (Globant), Hugo y Martín Eurnekian (Corporación América), Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Eduardo Escasany (Banco Galicia), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Federico Braun (La Anónima).

La presencia de estos empresarios consolidó el evento como una cumbre de alto nivel para el mundo corporativo argentino.

Líderes internacionales y un cierre gourmet en el Teatro Colón

Entre los invitados internacionales se destacaron Amin Nasser (Saudi Aramco), los brasileños Marcelo Noronha y Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco), Tarciana Medeiros (Banco de Brasil), el panameño Stanley Motta (Copa) y el peruano Eduardo Hochschild (Hochschild Mining).

La presencia de estos ejecutivos reforzó la dimensión global del encuentro, con América Latina y Medio Oriente representados en la misma mesa.

El catering de gala incluyó cazuela de risotto con espárragos, trucha y empanadas de carne, en una velada que combinó negocios, diplomacia y alta cocina bajo la cúpula del majestuoso Teatro Colón.

Reuniones con Javier Milei y Luis Caputo

Durante su estadía, el máximo ejecutivo de JP Morgan mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, con el objetivo de fortalecer los lazos entre el banco estadounidense y la administración argentina.