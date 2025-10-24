24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Cónclave

La élite de empresarios que acompañó al CEO de JP Morgan en su gala en el Colón

El encuentro se convirtió en uno de los eventos corporativos más relevantes del año, con presencia de referentes del mundo financiero, político y empresario.

La élite de empresarios que acompañó al CEO de JP Morgan en su gala en el Colón.

La élite de empresarios que acompañó al CEO de JP Morgan en su gala en el Colón.

Por Sitio Andino Economía

En el marco de su visita a la Argentina, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, fue el anfitrión de un exclusivo cocktail de gala en el Teatro Colón. El encuentro se convirtió en uno de los eventos corporativos más relevantes del año, con una fuerte presencia de referentes del mundo financiero, político y empresario.

Dimon estuvo acompañado por Facundo Gómez Minujin, presidente de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, quien ofició de anfitrión local y coordinó la recepción de los invitados.

Lee además
Por qué podrías no cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025
A tener en cuenta

Por qué podrías no cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025

Tony Blair, Condoleezza Rice y Mauricio Macri entre los invitados

Entre los asistentes se destacaron el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, y la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, dos de las figuras internacionales más reconocidas del evento.

También participó el ex presidente argentino Mauricio Macri, quien compartió espacio con referentes de la banca y del empresariado nacional.

La visita de Dimon a Buenos Aires forma parte del encuentro anual de JP Morgan, una cita clave para la entidad financiera global, que incluyó además una agenda política, cultural y deportiva.

Del lado del equipo económico local también participaron Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, y José Luis Daza, secretario de Programación Económica.

En representación de la entidad, asistió la cúpula regional de JP Morgan, encabezada por Daniel Pinto, vicepresidente global del grupo.

La élite empresarial argentina dijo presente

La gala reunió a la élite empresarial argentina, con nombres de peso como Marcos Galperín (Mercado Libre), Eduardo Elsztain (IRSA), Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y los hermanos Alejandro y Marcos Bulgheroni (PAE).

También participaron Martín Migoya (Globant), Hugo y Martín Eurnekian (Corporación América), Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Eduardo Escasany (Banco Galicia), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Federico Braun (La Anónima).

La presencia de estos empresarios consolidó el evento como una cumbre de alto nivel para el mundo corporativo argentino.

Líderes internacionales y un cierre gourmet en el Teatro Colón

Entre los invitados internacionales se destacaron Amin Nasser (Saudi Aramco), los brasileños Marcelo Noronha y Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco), Tarciana Medeiros (Banco de Brasil), el panameño Stanley Motta (Copa) y el peruano Eduardo Hochschild (Hochschild Mining).

La presencia de estos ejecutivos reforzó la dimensión global del encuentro, con América Latina y Medio Oriente representados en la misma mesa.

El catering de gala incluyó cazuela de risotto con espárragos, trucha y empanadas de carne, en una velada que combinó negocios, diplomacia y alta cocina bajo la cúpula del majestuoso Teatro Colón.

Reuniones con Javier Milei y Luis Caputo

Durante su estadía, el máximo ejecutivo de JP Morgan mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, con el objetivo de fortalecer los lazos entre el banco estadounidense y la administración argentina.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025

Somos Pymes 2025: Mendoza fue sede del principal encuentro empresarial del país

Senasa actualizó el régimen de cuarentena para material vegetal importado

Actividad económica en dos velocidades: la industria cae mientras crece la bicicleta financiera

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre de 2025

Un hallazgo en La Rioja abre una nueva frontera para la minería argentina

Caputo ratificó el plan: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500" y se mostró contento con la intervención de EE.UU.

Supermercados Carrefour: en París se decide el destino de la cadena en argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué podrías no cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025
A tener en cuenta

Por qué podrías no cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025

Las Más Leídas

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Alerta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial.
el tránsito está interrumpido

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial

Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre de 2025

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Terrible accidente vial en Alta Montaña. 
ruta 7

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

Te Puede Interesar

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá el domingo para la entrega de DNI y certificados excusatorios.
Dercecho cívico

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá el domingo para la entrega de DNI y certificados excusatorios

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Por Pablo Segura