23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Comicios legislativos

Jorge Difonso aseguró que Provincias Unidas será la "sorpresa" en las elecciones 2025

El candidato a diputado nacional Jorge Difonso encabezó el cierre de campaña de su frente en un particular escenario y dijo que romperán con la "polarización".

Jorge Difonso aseguró que Provincias Unidas será la sorpresa en las elecciones 2025.

Jorge Difonso aseguró que Provincias Unidas será la "sorpresa" en las elecciones 2025.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Frente Provincias Unidas - Defendamos Mendoza cerró este jueves la campaña para las elecciones 2025, con Jorge Difonso, candidato a diputado nacional, a la cabeza, quien aseguró que el próximo domingo su espacio dará la "sorpresa" en las urnas. El acto político fue en un escenario diferente de los habituales, ya que se realizó a orillas del Dique Cipolletti, en Luján de Cuyo.

"Se va romper la polarización", aseguró a Sitio Andino el legislador provincial, que se mostró entusiasmado con sacarle votos al oficialismo y al peronismo en los comicios del 26 de octubre. Estuvo acompañado por el resto de los integrantes de las listas y los referentes de cada partido que integra la alianza.

Lee además
El sancarlino pasó por el Sur y dejó definiciones políticas. video
Elecciones 2025

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"
Estados Unidos cuadriplicó la cuota de compra de carne vacuna argentina.
Economía

Estados Unidos cuadriplicaría la cuota de compra de carne vacuna argentina

"Nosotros queremos que elijan a Mendoza, a nosotros. Yo creo que el domingo va a haber una sorpresa muy grande que va a expresar lo que está viviendo el mendocino, y estamos seguros que vamos a ser parte de esa sorpresa. Y en todo el centro argentino, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, no va a estar polarizada la elección ", afirmó Difonso, quien estuvo acompañado por Flavia Manoni y Jorge Palero, candidatos a diputados nacionales.

23 de octubre, cierre de campaña provincias unidas, jorge difonso

"Van a haber expresiones locales que van a romper la polarización. Nosotros tenemos mucha confianza. Veremos lo que define la población y en base a eso vamos a ver el país que tenemos", indicó

Provincias Unidas - Defendamos Mendoza está integrada por distintas agrupaciones: Compromiso Federal, Hacemos, PRO, Partido Fé, Coalición Cívica, Partido Socialista, Partido Federal, Unión Popular, Radicales por el Futuro, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, sumados a partidos departamentales.

23 de octubre, cierre de campaña provincias unidas, jorge difonso

Este frente lleva como candidatos a senadores provinciales a Federico Ábalos (Primer Distrito), Daniel Disero (Segundo Distrito), Vanesa Riera (Tercer Distrito), Cecilia Bielli (Cuarto Distrito). Los que aspiran a ser diputados provinciales son: Roberto Righi (Primer Distrito), Gerardo Santarelli (Segundo Distrito), Laura Balsells Miró (Tercer Distrito), Gustavo Majstruk (Cuarto Distrito).

Un cierre de campaña diferente

Referentes de esos espacios asistieron este jueves al acto de cierre previo a las elecciones que realizaron en el Dique Cipolletti, lejos de salones de hoteles o estadios. Al respecto, Difonso explicó: "Estamos cerrando acá, en este lugar que es un emblema de Mendoza. Un lugar donde viene el río en su estado natural, se transforma en agua potable que se le otorga a toda la zona urbana y también se deriva para el riego agrícola. Esto es Mendoza. Es la correcta administración de sus recursos naturales. Es defender Mendoza. Es donde he estado siempre y donde voy a seguir estando. Por eso es el emblema del cierre acá".

23 de octubre, cierre de campaña provincias unidas, jorge difonso

"En la campaña hemos recorrido decenas de pueblos, de ciudades. Los mendocinos no están bien y quieren cambiar, pero no quieren volver al kirchnerismo. Por eso Provincias Unidas creo que es una garantía para eso", comentó el candidato al Congreso.

"Cambiar lo que está, pero sin volver al kirchnerismo. Creo que lamentablemente (Alfredo) Cornejo tuvo que elegir entre los mendocinos y (Javier) Milei, y lo eligió Milei. Y el domingo la gente tiene tres opciones claras", añadió.

Sobre cómo pasará el domingo de las elecciones, Difonso contó: "Voy a votar a las nueve y media de la mañana en la escuela Adolfo Tula en La Consulta. Después voy a almorzar con mi familia y me voy a acercar por la capital a esperar los resultados".

Qué se vota en la provincia de Mendoza

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios. Se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, con doble urna.

Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

La boleta nacional, de color celeste, será utilizada para la elección de diputados nacionales. Incluirá la fotografía del primer candidato y contará con los casilleros de opción correspondientes.

En tanto, la boleta provincial, de color verde, se empleará para votar senadores, diputados y concejales. Presentará los nombres completos de los candidatos, un casillero para lista completa y un diseño dividido en tres secciones: el logo partidario, la foto y los detalles de la postulación.

Temas
Seguí leyendo

Emir Félix se mostró confiado y dijo que el lunes empieza la carrera hacia 2027

Javier Milei designó a Pablo Quirno como nuevo canciller

Caputo ratificó el plan: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500" y se mostró contento con la intervención de EE.UU.

Nueva baja en el Gobierno nacional: Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia

Javier Milei cierra hoy en Rosario la campaña para las elecciones 2025

Dónde voto en General Alvear: consultá el padrón electoral

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Salarios dinámicos: de qué se trata la propuesta del gobierno nacional

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Dos de ellos fueron rescatados y trasladados de urgencia al Hospital Central
Operativo aéreo

Video: así fue el traslado al Hospital Central de los tres turistas europeos que sufrieron un grave accidente en Alta Montaña

Por Carla Canizzaro
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El juicio por el homicidio de Luciano Gómez podría terminar este viernes. 
Etapa final del debate

Juicio por el homicidio de Luciano Gómez: el duro relato de los médicos forenses

Por Pablo Segura