Jorge Difonso aseguró que Provincias Unidas será la "sorpresa" en las elecciones 2025.

El Frente Provincias Unidas - Defendamos Mendoza cerró este jueves la campaña para las elecciones 2025 , con Jorge Difonso , candidato a diputado nacional, a la cabeza, quien aseguró que el próximo domingo su espacio dará la "sorpresa" en las urnas. El acto político fue en un escenario diferente de los habituales, ya que se realizó a orillas del Dique Cipolletti, en Luján de Cuyo.

"Se va romper la polarización" , aseguró a Sitio Andino el legislador provincial, que se mostró entusiasmado con sacarle votos al oficialismo y al peronismo en los comicios del 26 de octubre. Estuvo acompañado por el resto de los integrantes de las listas y los referentes de cada partido que integra la alianza.

"Nosotros queremos que elijan a Mendoza, a nosotros. Yo creo que el domingo va a haber una sorpresa muy grande que va a expresar lo que está viviendo el mendocino, y estamos seguros que vamos a ser parte de esa sorpresa . Y en todo el centro argentino, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, no va a estar polarizada la elección " , afirmó Difonso, quien estuvo acompañado por Flavia Manoni y Jorge Palero , candidatos a diputados nacionales.

" Van a haber expresiones locales que van a romper la polarización . Nosotros tenemos mucha confianza. Veremos lo que define la población y en base a eso vamos a ver el país que tenemos", indicó

Provincias Unidas - Defendamos Mendoza está integrada por distintas agrupaciones: Compromiso Federal, Hacemos, PRO, Partido Fé, Coalición Cívica, Partido Socialista, Partido Federal, Unión Popular, Radicales por el Futuro, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, sumados a partidos departamentales.

23 de octubre, cierre de campaña provincias unidas, jorge difonso Foto: Yemel Fil

Este frente lleva como candidatos a senadores provinciales a Federico Ábalos (Primer Distrito), Daniel Disero (Segundo Distrito), Vanesa Riera (Tercer Distrito), Cecilia Bielli (Cuarto Distrito). Los que aspiran a ser diputados provinciales son: Roberto Righi (Primer Distrito), Gerardo Santarelli (Segundo Distrito), Laura Balsells Miró (Tercer Distrito), Gustavo Majstruk (Cuarto Distrito).

Un cierre de campaña diferente

Referentes de esos espacios asistieron este jueves al acto de cierre previo a las elecciones que realizaron en el Dique Cipolletti, lejos de salones de hoteles o estadios. Al respecto, Difonso explicó: "Estamos cerrando acá, en este lugar que es un emblema de Mendoza. Un lugar donde viene el río en su estado natural, se transforma en agua potable que se le otorga a toda la zona urbana y también se deriva para el riego agrícola. Esto es Mendoza. Es la correcta administración de sus recursos naturales. Es defender Mendoza. Es donde he estado siempre y donde voy a seguir estando. Por eso es el emblema del cierre acá".

23 de octubre, cierre de campaña provincias unidas, jorge difonso Foto: Yemel Fil

"En la campaña hemos recorrido decenas de pueblos, de ciudades. Los mendocinos no están bien y quieren cambiar, pero no quieren volver al kirchnerismo. Por eso Provincias Unidas creo que es una garantía para eso", comentó el candidato al Congreso.

"Cambiar lo que está, pero sin volver al kirchnerismo. Creo que lamentablemente (Alfredo) Cornejo tuvo que elegir entre los mendocinos y (Javier) Milei, y lo eligió Milei. Y el domingo la gente tiene tres opciones claras", añadió.

Sobre cómo pasará el domingo de las elecciones, Difonso contó: "Voy a votar a las nueve y media de la mañana en la escuela Adolfo Tula en La Consulta. Después voy a almorzar con mi familia y me voy a acercar por la capital a esperar los resultados".

Qué se vota en la provincia de Mendoza

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios. Se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, con doble urna.

Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

La boleta nacional, de color celeste, será utilizada para la elección de diputados nacionales. Incluirá la fotografía del primer candidato y contará con los casilleros de opción correspondientes.

En tanto, la boleta provincial, de color verde, se empleará para votar senadores, diputados y concejales. Presentará los nombres completos de los candidatos, un casillero para lista completa y un diseño dividido en tres secciones: el logo partidario, la foto y los detalles de la postulación.