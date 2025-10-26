26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza, desde la recuperación de la democracia.

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza

Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

Luis Petri logró un nuevo impulso para volver al Congreso como diputado nacional, tras recibir este domingo el respaldo de los votantes en Mendoza. La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en la provincia, asegurándole a Petri una victoria contundente en las elecciones legislativas.

"Estamos hoy acá festejando el triunfo más importante de las elecciones de medio término de la provincia de Mendoza desde la recuperación de la democracia", afirmó. "Quiero agradecer fundamentalmente el voto de confianza de más de 500.000 moendocinos que hoy se levantaron temprano o fueron a votar a la tarde y eligieron a La Libertad Avanza - Cambia Mendoza".

Lee además
Petri y Cornejo, los grandes ganadores de la jornada
Elecciones 2025

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza
Luis Petri agradeció a la provincia de Mendoza tras su victoria: Hoy empieza una nueva etapa
Elecciones 2025

Petri agradeció a Mendoza tras su victoria: "Hoy empieza una nueva etapa"
Luis Petri, elecciones 2025, búnker Cambia Mendoza La Libertad Avanza, 26-10-25 (01)
La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en la provincia, asegurándole a Petri una victoria contundente

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en la provincia, asegurándole a Petri una victoria contundente

En su discurso, Luis Petri también agradeció a los fiscales y presidentes de mesa. "Gracias por esta actitud cívica y quiero agradecer a todos los intendentes que nos apoyaron, que estuvieron y que han hecho grandes elecciones en sus departamentos.

Además, agradeció el apoyo del gobernador Alfredo Cornejo: "Alfredo entendió que no había que hundir la provincia como otros gobernadores que hicieron un acuerdo que ha fracasado". También mencionó a Javier Milei y manifestó: "Cómo decía hoy el Presidente, tenemos que hablar con todos esos buenos gobernadores que probablemente quedaron afuera de este acuerdo electoral".

Temas
Seguí leyendo

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Datos oficiales: La Libertad Avanza arrasó en Mendoza y se impuso con el 53,72%

Griselda Petri celebró los resultados alentadores de Luis y LLA: "Mendoza se va a imponer como capital de la libertad"

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

Luis Petri: "Si queremos que Argentina avance, acompañen este proyecto político"

Luis Petri: "Quiero llevar los problemas de los mendocinos al Congreso y trabajar en las soluciones"

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Te Puede Interesar

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional y ganó bancas en el Congreso
Elecciones 2025

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional, superó el 40% y logró amplia diferencia

Por Sofía Pons
Positiva participación en Mendoza en las elecciones 2025.
Mayor concurrencia

Mendoza se diferencia de la Nación y supera la participación ciudadana con un 71,5%

Por Sitio Andino Política
Sin esperanza: más de 12 millones de argentinos decidió no emitir su voto en las elecciones 2025
Participación ciudadana

La más baja desde 1983: más de 12 millones de argentinos decidió no emitir su voto en las elecciones 2025

Por Sitio Andino Política