Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza

Luis Petri logró un nuevo impulso para volver al Congreso como diputado nacional, tras recibir este domingo el respaldo de los votantes en Mendoza. La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en la provincia, asegurándole a Petri una victoria contundente en las elecciones legislativas.

"Estamos hoy acá festejando el triunfo más importante de las elecciones de medio término de la provincia de Mendoza desde la recuperación de la democracia", afirmó. "Quiero agradecer fundamentalmente el voto de confianza de más de 500.000 moendocinos que hoy se levantaron temprano o fueron a votar a la tarde y eligieron a La Libertad Avanza - Cambia Mendoza".

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en la provincia, asegurándole a Petri una victoria contundente En su discurso, Luis Petri también agradeció a los fiscales y presidentes de mesa. "Gracias por esta actitud cívica y quiero agradecer a todos los intendentes que nos apoyaron, que estuvieron y que han hecho grandes elecciones en sus departamentos.

Además, agradeció el apoyo del gobernador Alfredo Cornejo: "Alfredo entendió que no había que hundir la provincia como otros gobernadores que hicieron un acuerdo que ha fracasado". También mencionó a Javier Milei y manifestó: "Cómo decía hoy el Presidente, tenemos que hablar con todos esos buenos gobernadores que probablemente quedaron afuera de este acuerdo electoral".