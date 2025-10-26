La reacción de Cristina Kirchner ante la derrota del peronismo

La reacción de Cristina Fernández de Kirchner ante la derrota del peronismo. Foto ilustrativa.

Ante el desencanto de la militancia peronista, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió sonriente al balcón de su casa, donde se encuentra detenida, tras conocerse los resultados de las elecciones 2025 , en las que Fuerza Patria quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza .

Este domingo, el oficialismo se impuso a nivel nacional con más de el 40% y logró amplia diferencia ante el principal opositor, el Partido Justicialista . Durante la jornada, militantes se acercaron al domicilio de la exmandataria, que se mostró y valió ante ellos cerca de las 21.50.

Elecciones 2025 Cristina Kirchner: "Hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y de profunda humillación nacional"

Durante la jornada electoral, recibió a Jorge Taiana y Mariano Recalde , los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. También estuvo en el departamento del barrio de Constitución Máximo Kirchner .

El candidato a diputado, Juan Grabois , habló en el escenario del búnker del peronismo. "Yo tengo mucha esperanza en mi país, que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación", aseguró el dirigente social antes de conocerse los primeros resultados oficiales.

"Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña", afirmó Grabois, en referencia a los comicios de la Provincia de Buenos Aires, en las que triunfó el justicialismo.

"El jefe de campaña de La Libertad Avanza se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent. Es una lucha desigual que la damos con coraje y con entrega", agregó.

Los resultados de las elecciones 2025

El jefe de Gabiente de la Nación, Guillermo Francos, comunicó que el partido con mayor cantidad de votos populares fue La Libertad Avanza con el 40,84%, en segundo lugar quedó Fuerza Patria, con 24,50%. De esta manera, el oficialismo gana bancas en el Congreso.

Según comunicó Francos, "la participación electoral ha sido del 67,85% y escrutadas el 90,88% de las mesas totales".

La Libertad Avanza : 40,84%, 8.653.710 votos

: 40,84%, 8.653.710 votos Fuerza Patria : 24,50%, 5.191.662

: 24,50%, 5.191.662 Provincias Unidas: 3,71%, 1.085.823

3,71%, 1.085.823 Frente de Izquierda: 2,37%, 788.087

2,37%, 788.087 Tucumán Primero: 2,37%, 504.285

2,37%, 504.285 Fuerza Entre Ríos: 1,09%, 231.007

Fuente: NA y La Nación.