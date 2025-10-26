26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

En esta nota te contamos cada paso en el proceso de votación con doble boleta única papel: una para cargos nacionales y otra para cargos provinciales. El video explicativo.

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única.

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

Este domingo 26 de octubre, la provincia de Mendoza estrenará el sistema de doble Boleta Única: una para cargos nacionales y otra para provinciales. En esta nota te contamos, paso a paso, cómo votar en estas elecciones 2025.

En el recinto de votación, los electores se encontrarán con una boleta única nacional y una boleta única provincial y dos urnas.

Lee además
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza
elecciones 2025: asaltaron al diputado y candidato a senador pablo cervi en su casa
Inseguridad en plena campaña

Elecciones 2025: Asaltaron al diputado y candidato a senador Pablo Cervi en su casa

En lugar del cuarto oscuro, habrá un biombo de votación y las boletas se doblarán para depositarlas en las urnas: celeste para nacional, verde para provincial. Todo en una misma mesa.

La Boleta Única de Papel (BUP) es el instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales implementado por la ley 27.781. En la provincia de Mendoza ya se implementó en las elecciones 2023.

Paso a paso, cómo votar en estas elecciones 2025 con Boleta Única

  • Las y los electores deberán aguardar a ser llamados por la autoridad de mesa a una distancia prudencial.
  • La autoridad de mesa entregará al elector o electora dos boletas única papel: una para cargos nacionales y otra para cargos provinciales, y un bolígrafo. Cuando por accidente se hubiere inutilizado la anterior, podrá suministrarse otra boleta al elector o electora contra entrega a la autoridad de mesa de la boleta inutilizada para su posterior devolución a la Junta Electoral.
  • El elector o electora ingresará en el recinto electoral (box) y marcará dentro de los casilleros de cada una las opciones electorales que desee por cada boleta. En el caso de la boleta nacional, solo deberá elegir por la categoría de diputados nacionales. En el caso de la boleta provincial, deberá elegir categoría de senadores provinciales, diputados provinciales, concejales (en 12 de los 18 departamentos) o la opción de lista completa. Se debe marcar la opción de preferencia sólo en un recuadro por categoría.
como votar 1
  • El elector o electora deberá doblar la boleta. Cabe aclarar que en esta oportunidad no habrá sobres. Por eso, se debe plegar la boleta en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto.
como votar 2

  • El elector o electora deberá introducir cada boleta en la urna correspondiente, debidamente identificadas; y posteriormente firmar el padrón. Acto seguido deberá asegurarse de la correcta entrega de la constancia de emisión de voto y de la devolución de su documento de identidad.
como votar 3

Mirá el video:

Embed - Elecciones Nacionales 2025 - ¿Cómo es la Boleta Única de Papel (BUP)?

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Qué hago si perdí el DNI?

Elecciones 2025: diferencias entre voto en blanco, nulo, recurrido e impugnado

Abrieron los comicios en todo el país: ¿qué se vota este domingo en las elecciones 2025?

Una guía imperdible: qué y cómo votamos este domingo en Mendoza

Dónde voto en Tunuyán: consultá el padrón electoral

De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

Estados Unidos y otra compra millonaria de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

Cómo será el operativo especial para las elecciones 2025 en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 26 de octubre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 26 de octubre

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones
Atención

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Te Puede Interesar

En estos comicios no hay cuarto oscuro y se vota con doble boleta única.
Argentina vota

Abrieron los comicios en todo el país: ¿qué se vota este domingo en las elecciones 2025?

Por Sitio Andino Política
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: seguí el minuto a minuto de los comicios

Por Pablo Marcelo Pérez
Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Por Cecilia Zabala