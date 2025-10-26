Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. Foto: Cristian Lozano

Por Cecilia Zabala







Este domingo 26 de octubre, la provincia de Mendoza estrenará el sistema de doble Boleta Única: una para cargos nacionales y otra para provinciales. En esta nota te contamos, paso a paso, cómo votar en estas elecciones 2025.

En el recinto de votación, los electores se encontrarán con una boleta única nacional y una boleta única provincial y dos urnas.

En lugar del cuarto oscuro, habrá un biombo de votación y las boletas se doblarán para depositarlas en las urnas: celeste para nacional, verde para provincial. Todo en una misma mesa.

La Boleta Única de Papel (BUP) es el instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales implementado por la ley 27.781. En la provincia de Mendoza ya se implementó en las elecciones 2023.

Paso a paso, cómo votar en estas elecciones 2025 con Boleta Única Las y los electores deberán aguardar a ser llamados por la autoridad de mesa a una distancia prudencial.

La autoridad de mesa entregará al elector o electora dos boletas única papel: una para cargos nacionales y otra para cargos provinciales, y un bolígrafo. Cuando por accidente se hubiere inutilizado la anterior, podrá suministrarse otra boleta al elector o electora contra entrega a la autoridad de mesa de la boleta inutilizada para su posterior devolución a la Junta Electoral.

El elector o electora ingresará en el recinto electoral (box) y marcará dentro de los casilleros de cada una las opciones electorales que desee por cada boleta. En el caso de la boleta nacional, solo deberá elegir por la categoría de diputados nacionales. En el caso de la boleta provincial, deberá elegir categoría de senadores provinciales, diputados provinciales, concejales (en 12 de los 18 departamentos) o la opción de lista completa. Se debe marcar la opción de preferencia sólo en un recuadro por categoría. como votar 1 El elector o electora deberá doblar la boleta. Cabe aclarar que en esta oportunidad no habrá sobres. Por eso, se debe plegar la boleta en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto. como votar 2 El elector o electora deberá introducir cada boleta en la urna correspondiente, debidamente identificadas; y posteriormente firmar el padrón. Acto seguido deberá asegurarse de la correcta entrega de la constancia de emisión de voto y de la devolución de su documento de identidad. como votar 3 Mirá el video: Embed - Elecciones Nacionales 2025 - ¿Cómo es la Boleta Única de Papel (BUP)?