25 de octubre de 2025
Sitio Andino
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

El hecho ocurrió en un complejo de canchas de la calle Rawson, donde jorge Pogliani de 50 años, disputaba un partido de fútbol y, de manera repentina, se desplomó al suelo.

Foto: ilustrativa
 Por Luis Calizaya

Un caso conmociona al departamento de San Rafael. Jorge Pogliani de 50 años, quien trabajaba en el Grupo Álvarez, murió mientras jugaba un partido de fútbol en un complejo de canchas ubicado en la calle Rawson al 5100. Aunque no se informó la causa de su fallecimiento, testigos aseguraron que se desvaneció de manera repentina y cayó al suelo.

Triste muerte en plena cancha de San Rafael

Por la tarde de este sábado, Jorge participaba de un partido de fútbol con otras personas en el complejo de canchas de alquiler. Tras aproximadamente 15 minutos de juego, sin intervención de nadie, se desplomó de manera inesperada.

Ante la mirada atónita de los presentes, algunos intentaron realizar maniobras de RCP mientras llegaba el personal médico. Lamentablemente, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Desde el Grupo Álvarez "expresamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento de Jorge Pogliani, quien formó parte de nuestra empresa con un compromiso y profesionalismo ejemplar. Jorge fue un colaborador muy querido por sus compañeros y un referente de dedicación en cada tarea que desempeñó. Acompañamos con afecto y respeto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento".

